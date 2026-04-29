Oglas

Američki sud potvrdio: Hrvatska MOL-u mora platiti 286 milijuna dolara

author
N1 Info
|
29. tra. 2026. 09:13
sudac
Pexels/Ilustracija

Američki sud potvrdio je u utorak svoju prijašnju odluku u predmetu koji je MOL pokrenuo protiv Hrvatske.

Oglas

Sudac Amir H. Ali, Okružnog suda američke savezne države Kolumbije odlučio je u u korist tužitelja, kojemu Hrvatska mora isplatiti iznos od 286 milijuna dolara.

Isti taj američki sudac već je u 2025. godini odbio hrvatsku žalbu na odluku iz 2022. godine kojom je MOL-u dodijeljeno 183,94 milijuna dolara.

Potom se zbog troškova arbitraže i kamata, suma koju je Hrvatska trebala platiti popela na 200 milijuna da bi u ožujku iznosila 236 milijuna dolara. Danas taj iznos iznosi spomenutih na 286 milijuna.

Podsjetimo, nakon što je Vlada u ožujku obaviještena o odluci suda u Washingtonu kojom su odbačeni prigovori RH na zahtjev MOL-a za priznanjem i ovrhom arbitražnog pravorijeka u predmetu "MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc v. Republic of Croatia", potpredsjednik vlade Branko Bačić rekao je da će sredstva za obeštećenje MOL-u biti osigurana u proračunu.

Teme
arbitaža hrvatska mol

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ