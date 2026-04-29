Američki sud potvrdio: Hrvatska MOL-u mora platiti 286 milijuna dolara

Američki sud potvrdio je u utorak svoju prijašnju odluku u predmetu koji je MOL pokrenuo protiv Hrvatske.
Sudac Amir H. Ali, Okružnog suda američke savezne države Kolumbije odlučio je u u korist tužitelja, kojemu Hrvatska mora isplatiti iznos od 286 milijuna dolara.
Isti taj američki sudac već je u 2025. godini odbio hrvatsku žalbu na odluku iz 2022. godine kojom je MOL-u dodijeljeno 183,94 milijuna dolara.
Potom se zbog troškova arbitraže i kamata, suma koju je Hrvatska trebala platiti popela na 200 milijuna da bi u ožujku iznosila 236 milijuna dolara. Danas taj iznos iznosi spomenutih na 286 milijuna.
Podsjetimo, nakon što je Vlada u ožujku obaviještena o odluci suda u Washingtonu kojom su odbačeni prigovori RH na zahtjev MOL-a za priznanjem i ovrhom arbitražnog pravorijeka u predmetu "MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc v. Republic of Croatia", potpredsjednik vlade Branko Bačić rekao je da će sredstva za obeštećenje MOL-u biti osigurana u proračunu.
