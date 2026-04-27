Panika nakon poraza Orbana: Premještaju imovinu u inozemstvo, napuštaju zemlju, traže američke vize

O utrci za iznošenje novca prvi su izvijestili neovisni mađarski novinari, uključujući istraživački portal Vsquare, koji navodi da ključne osobe povezane s Orbánom pokušavaju zaštititi imovinu prije nego što bi nova vlast mogla zamrznuti, oduzeti ili nacionalizirati njihova sredstva. Portal 444.hu još je u ožujku tvrdio da se imovina već prebacuje u Dubai.