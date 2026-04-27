Dramatični potezi
Panika nakon poraza Orbana: Premještaju imovinu u inozemstvo, napuštaju zemlju, traže američke vize
Uz obale Dunava vijest o kraju ere Viktora Orbána pretvorila se u višesatno slavlje. Diljem Mađarske ljudi su razmjenjivali zagrljaje i čestitke. No za neke je uvjerljiv izborni poraz pokrenuo paničnu utrku.
Privatni zrakoplovi, navodno puni bogatstva onih koji su se obogatili tijekom Orbánovih 16 godina na vlasti, sve češće polijeću iz Beča, dok drugi ubrzano pokušavaju ulagati imovinu u inozemstvu, doznaje Guardian. U međuvremenu, visoki dužnosnici bliski Orbánu istražuju mogućnosti dobivanja američkih viza i zaposlenja u institucijama povezanima s pokretom MAGA.
To je tek djelić previranja koja su zahvatila Mađarsku dok se priprema za razdoblje nakon Orbána. Otkako je 2010. došao na vlast, uski krug njegovih saveznika iz stranke Fidesz stekao je golemo bogatstvo, dijelom zahvaljujući sve većoj kontroli nad gospodarstvom i unosnim EU projektima.
Od izbora, Guardian je doznao da su najmanje tri člana tog užeg kruga već počela premještati imovinu u inozemstvo. Novac se prebacuje u zemlje Bliskog istoka – Saudijsku Arabiju, Oman i Ujedinjene Arapske Emirate – dok drugi ciljaju Australiju i Singapur, tvrde izvori iz Fidesza.
Péter Magyar, čija je oporbena stranka Tisza ovog mjeseca ostvarila uvjerljivu pobjedu, upozorio je da osobe povezane s Fideszom pokušavaju zaštititi svoje bogatstvo prije nego što njegova vlada preuzme vlast početkom svibnja.
Neki su već napustili zemlju
“Orbánovi oligarsi prebacuju desetke milijardi forinti u UAE, Sjedinjene Države, Urugvaj i druge udaljene zemlje”, napisao je Magyar na društvenim mrežama u subotu. Pozvao je glavnog državnog odvjetnika, šefa policije i porezne uprave da “pritvore kriminalce” i “spriječe njihov bijeg” u države iz kojih je izručenje malo vjerojatno.
Magyar je dodao da bi među onima koji planiraju napustiti zemlju mogla biti i obitelj Lőrinca Mészárosa, jednog od Orbánovih najbližih suradnika, koji je od plinoinstalatera postao najbogatiji Mađar, dijelom zahvaljujući poslovima s državom. Njegova tvrtka nije odmah odgovorila na upit za komentar.
“Također sam obaviješten da su neke oligarske obitelji već napustile zemlju”, dodao je Magyar. “Prema informacijama, nekoliko utjecajnih obitelji već je ispisalo djecu iz škola i organizira sigurnosnu pratnju za odlazak.”
O utrci za iznošenje novca prvi su izvijestili neovisni mađarski novinari, uključujući istraživački portal Vsquare, koji navodi da ključne osobe povezane s Orbánom pokušavaju zaštititi imovinu prije nego što bi nova vlast mogla zamrznuti, oduzeti ili nacionalizirati njihova sredstva. Portal 444.hu još je u ožujku tvrdio da se imovina već prebacuje u Dubai.
Njihove planove mogli bi otežati brojni državni službenici i istražitelji koji imaju djelomična saznanja o svemu što se događalo tijekom Orbánove vlasti, čime bi se mogli otvoriti dugotrajni postupci povrata navodno nezakonito stečenog javnog novca i kaznenog progona odgovornih.
Od izbora, Magyar više puta ponavlja da će njegova vlada odlučno suzbiti korupciju i klijentelizam koji su, prema njegovu mišljenju, obilježili godine vladavine Fidesza.
“Naša zemlja nema vremena za gubljenje. Mađarska je u problemima na svim razinama – opljačkana, izdana, zadužena i uništena”, rekao je novinarima dan nakon izbora. “Postali smo najsiromašnija i najkorumpiranija zemlja u Europskoj uniji.”
Kompromitirajući dokumenti
Novi premijer također tvrdi da se tijekom posljednjih tjedana Orbánove vlasti uništavaju potencijalno kompromitirajući dokumenti.
“Dobivamo sve više informacija o masovnom uništavanju dokumenata u raznim ministarstvima, povezanim institucijama i tvrtkama bliskima Fideszu”, napisao je ranije ovog mjeseca na društvenim mrežama.
Dosadašnji ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó, čije je ministarstvo među optuženima za uništavanje dokumenata, odbacio je te tvrdnje kao “besmislice” i “nečuvene optužbe”. Ministarstvo je poručilo da su “odbačene samo prethodno ispisane, suvišne papirnate kopije dokumenata koji su pohranjeni u elektroničkom obliku”.
Ministarstvo vanjskih poslova i ured Viktora Orbána, koji već dugo odbacuje optužbe za korupciju, nisu odgovorili na upite Guardiana.
Rezultat izbora otvorio je i pitanje što slijedi za Orbána, čije su ideje o “neliberalnoj državi” inspirirale Trumpovu administraciju i krajnju desnicu diljem svijeta.
U subotu je Orbán poručio na društvenim mrežama da neće preuzeti zastupnički mandat, ali da planira ostati na čelu Fidesza kako bi vodio proces “obnove”.
Očekuje se da će najdugovječniji čelnik u EU otputovati u Sjedinjene Države otprilike u vrijeme početka Svjetskog nogometnog prvenstva, gdje bi mogao provesti nekoliko tjedana. Prema izvoru bliskom Fideszu, putovanje je planirano još prije izbora 12. travnja.
Nije poznato gdje će točno boraviti, no njegova najstarija kći i zet preselili su se prošlog ljeta u New York.
Zet István Tiborcz dospio je u središte pozornosti 2018. godine kada je europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u istrazi o projektima javne rasvjete financiranima iz EU fondova utvrdio “ozbiljne nepravilnosti” i sukob interesa. Iako OLAF ne objavljuje imena, Guardian navodi da se nepravilnosti odnose na razdoblje kada je Tiborcz bio suvlasnik tvrtke uključene u projekte.
Tiborcz je ranije tvrdio da je istraga politički motivirana, a mađarsko državno odvjetništvo nije utvrdilo kršenje zakona.
U međuvremenu, drugi visoki dužnosnici povezani s Fideszom podnose zahtjeve za radne vize u SAD-u, nadajući se zaposlenju u institucijama povezanima s Republikanskom strankom, tvrde izvori iz Washingtona i Fidesza.
“Te veze već postoje”, rekao je izvor iz američke vlade, dodajući da su Orbán i Fidesz godinama lobiranjem izgradili široku mrežu unutar pokreta MAGA. To se vidjelo i uoči izbora kada je američki potpredsjednik JD Vance posjetio Budimpeštu kako bi podržao Orbánovu kampanju.
Nekoliko dana nakon izbora, jedan od najpoznatijih mađarskih istraživačkih novinara Szabolcs Panyi izjavio je da je SAD dugo smatran “planom B” za mnoge bliske Orbánu, unatoč pitanjima o vezama njegove vlade s Moskvom.
“Dok je Trumpova administracija na vlasti, čak bi i Sjedinjene Države mogle postati sigurno utočište za vrh Orbánova režima”, zaključio je Panyi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare