"Iz Putinovog govora, a zanimljivo je da se obratio u 1 i 30 ujutro, to je ipak neki pritisak kad se obraćate tako kasno, on ni jednom riječju nije spomenuo Zelenskog, nego samo ukrajinsku delegaciju. Moglo se shvatiti kako su to pregovori koji će nastaviti pone koji su se vodili 2022. i nisu završili ničime jer je Ukrajina bila suočena s time da potpiše kapitulaciju", rekao je.