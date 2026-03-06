Oglas

"Medicinske zalihe kritično"

WHO: U Gazi 18000 ljudi čeka evakuaciju, među kojima su i ozlijeđena djeca

Hina
06. ožu. 2026. 16:57
Palestinians gather to break their fast by eating Iftar meals on the first day of the holy month of Ramadan, near the rubble of residential buildings destroyed during the two-year Israeli offensive
REUTERS/Dawoud Abu Alkas/File Photo

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u petak je objavila da su medicinske zalihe u Gazi kritično niske unatoč tome što je Izrael ovaj tjedan ponovno otvorio ključni prijelaz.

Zalihe nekih artikala poput gaze i igala već su ponestale, rekla je regionalna direktorica WHO-a Hanan Balkhy, pozivajući se na informacije ministarstva zdravstva u Gazi, razorenoj u dvogodišnjem ratu između Izraela i Hamasa.

„Zalihe osnovnih lijekova, opreme za zbrinjavanje traumi i kirurškog potrošnog materijala kritično su niske, a nestašica goriva i dalje ograničava rad bolnica“, rekla je.

„Situacija je teška i ponestat će nam svega što je preostalo“, rekla je regionalna direktorica WHO-a.

U utorak je izraelska vojna agencija koja kontrolira pristup Gazi izjavila da je ponovno otvorila granični prijelaz Kerem Shalom „za postupni ulazak humanitarne pomoći“.

Granični prijelaz Rafah u Egipat, glavna izlazna točka za većinu ljudi u Gazi, ostao je zatvoren, a medicinske evakuacije obustavljene, priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija. Oko 18.000 ljudi, među kojima su ozlijeđena djeca i ljudi s kroničnim bolestima, čeka evakuaciju, rekla je UN-ova agencija.

Polovica od 36 bolnica u Gazi još uvijek je zatvorena nakon što je rat između Izraela i Hamasa završio krhkim primirjem prošlog listopada. Bolnice koje su preostale bore se da održe ključne djelatnosti kao što su kirurgija, dijaliza i intenzivna njega, dodao je WHO.

Teme
Bolnice u Gazi Genocid u Gazi Humanitarna kriza u Gazi Medicinske evakuacije Nestašica medicinskih zaliha Svjetska zdravstvena organizacija cionizam izrael blokira humanitarnu pomoć

