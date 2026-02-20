Znanstvena studija
Broj mrtvih u Gazi gotovo 50 posto veći nego što se dosad smatralo
Više od 75.000 Palestinaca ubijeno je u prvih 15 mjeseci izraelske vojne ofenzive u Gazi, što je broj znatno veći od 49.000 smrtnih slučajeva koje su lokalni zdravstveni dužnosnici objavili u to vrijeme, navodi nova studija medicinskog časopisa The Lancet Global Health.
Recenzirana studija, objavljena u srijedu, utvrdila je da su žene, djeca i starije osobe činili oko 56,2 % nasilnih smrti u Gazi u tom razdoblju, što je, kako se navodi, uvelike u skladu s podacima koje je iznosilo ministarstvo zdravstva u Gazi, prenosi Reuters.
Terensko istraživanje proveo je Palestinski centar za politička i anketna istraživanja, kojim upravlja palestinski analitičar javnog mnijenja Khalil Shikaki, koji desetljećima provodi istraživanja javnog mnijenja na Zapadnoj obali i u Gazi. Glavni autor studije je Michael Spagat, profesor na Royal Holloway, Sveučilištu u Londonu.
Autori navode da je riječ o prvom neovisnom populacijskom istraživanju smrtnosti u Pojasu Gaze, koje je obuhvatilo anketiranje 2.000 palestinskih kućanstava tijekom sedam dana, počevši od 30. prosinca 2024.
„Zajednički dokazi upućuju na to da je do 5. siječnja 2025. između 3 i 4 % stanovništva Pojasa Gaze nasilno ubijeno te da je zabilježen znatan broj nenasilnih smrti neizravno uzrokovanih sukobom“, napisali su autori.
UN već dugo smatra podatke ministarstva pouzdanim
Broj poginulih u Gazi predmet je žestokih sporova otkako je izraelska ofenziva započela nakon napada pod vodstvom Hamasa 7. listopada 2023. na južni Izrael. Zdravstvene vlasti u Gazi, čije podatke Ujedinjeni narodi već dugo smatraju pouzdanima, izvješćuju o više od 72.000 poginulih te procjenjuju da tisuće drugih i dalje nisu evidentirane pod ruševinama uništenih zgrada, 28 mjeseci kasnije.
Izrael je doveo u pitanje te brojke, navodeći da je ministarstvo pod kontrolom Hamasa, iako je jedan visoki vojni dužnosnik prošlog mjeseca izraelskim medijima rekao da su ti podaci uglavnom točni — stav za koji je vojska naknadno poručila da ne odražava službene podatke.
Istraživači časopisa Lancet naveli su da njihova analiza proturječi tvrdnjama o prenapuhanim brojkama te sugerira da su podaci ministarstva, ako išta, konzervativni s obzirom na ekstremne uvjete.
Izračun smrtnosti
Istraživači koji su prošle godine objavili statističku analizu u glavnom časopisu The Lancet zaključili su da je ministarstvo zdravstva vjerojatno podcijenilo broj smrtnih slučajeva za oko 40 % tijekom prvih devet mjeseci rata. Novo istraživanje objavljeno u srijedu upućuje na podcjenjivanje sličnog opsega.
Terensko osoblje, uglavnom žene s iskustvom u provođenju anketa, provelo je intervjue licem u lice s Palestincima iz kućanstava u različitim okruzima Gaze, navode autori. Upitnik, koji je Reuters imao na uvid, traži od ispitanika da navedu članove svog užeg kućanstva koji su poginuli.
„Izračunali smo procjene smrtnosti kao ponderirane zbrojeve. Svakom pojedincu u uzorku dodijeljen je ponder koji predstavlja broj ljudi u Pojasu Gaze koje ta osoba predstavlja“, napisali su autori.
Autori su istaknuli da je ovo prvo istraživanje smrtnosti u Gazi koje se ne oslanja na administrativne evidencije ministarstva zdravstva. Naveli su da rezultati o nasilnim smrtima imaju interval pouzdanosti od 95 %, što je pokazatelj točnosti procjene.
Procjenjuje se da je tijekom prvih 15 mjeseci rata bilo oko 16.300 nenasilnih smrti, uzrokovanih bolestima, postojećim zdravstvenim stanjima, nesrećama ili drugim uzrocima koji nisu izravno povezani s borbenim djelovanjima, naveli su autori. Te su smrti odvojene od procijenjenih 75.200 nasilnih smrti u istom razdoblju.
