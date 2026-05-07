Ivana Kekin proziva zbog Medikola: Što bi bilo da vi ili ja 15 godina ne plaćamo režije?

Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin bila je gošća Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarala o sustavu zdravstva u Hrvatskoj i slučaju Medikola.
Podsjetimo, Ministarstvo zdravstva prozvalo je saborsku zastupnicu Možemo! Ivanu Kekin zbog javnog istupa ispred KBC Rijeka i optužbi vezanih uz Polikliniku Medikol, te upozorilo na štetne posljedice politizacije zdravstvenog sustava što najizravnije osjećaju upravo pacijenti.
I Medikol je odgovorio na optužbe Ivane Kekin te su poručili da se radi o "netočnim, manipulativnim i zlonamjernim tvrdnjama.
"Hajde da vi ili ja probamo 15 godina ne plaćati režije"
Ivana Kekin osvrnula se na priopćenje Medikola: "Oni se pozivaju na državnu reviziju koja je javno dostupna i može se vidjeti da državna revizija, ono što oni tvrde da nije problem, problematizira u svom zadnjem nalazu. Činjenica je da je Medikol, unatoč ugovoru koji je sklopio s KBC-om Rijeka, u kojom piše da moraju ograditi svoja mjerila i plaćati svoje režije jer im se renta javni prostor, oni 15 godina nisu plaćali režije. Hajde da vi ili ja probamo 15 godina ne plaćati režije. To je pitanje koje je postavila državna revizija i to se krenulo rješavati. To pitanje je rješavao Alen Ružić, sadašnji ministar, a tadašnji ravnatelj. Riješio je to tako da se dogovorio da je Medikol nešto ulagao 2009. godine, za što ne postoji pravna osnova, da se to prebije. To se prebilo tako da je dug Medikola koji je iznosio više od 250 tisuća eura režija odjedanput pretvoren u dug bolnice, dug svih nas, Medikolu od 72 tisuće eura. Kako je tako nešto moguće? Pravne osnove za tako nešto nema, a nema ni ugovora."
"O ovome bi trebala brinuti ministrica"
"Bolnice su mjesto gdje bi naši građani trebali moći dobiti dostupnu uslugu i ne čekati mjesecima i godinama na listama čekanja. Bolnice su mjesto gdje bi se trebao ulagati javni novac, a ne ulagati u Medikol. Bolnice su mjesto gdje politike ne bi trebalo biti po ključu da moraš biti HDZ-ovac da te se postavi na upravljačku funkciju. To je ono o čemu bi trebala brinuti ministrica, kao što bi i ona i njeno Ministarstvo trebalo odgovoriti na ovakva pitanja", dodala je.
Kekin ističe da je tražila od KBC-a Rijeka da joj pošalju sve ugovore koji imaju s Medikolom:
"Zadnji ugovor koji imaju s Medikolom nema potpis Ministarstva. Ugovor je sklapan 2025., to ne vrijedi bez Ministarstva. Zašto ministrica ne potpisuje taj ugovor?"
"Kako je moguće da svi aparati koji su nam potrebni koštaju devet milijuna eura, mi samo ove godine dajemo 20 milijuna eura za pretragu na aparatima. Ona će reći da je to legalno, je, zato što ste vi to učinili legalnim. HDZ je rekao da je to legalno i imali su ruke u Saboru, žetone, koji su to izglasali. Zašto premijer Plenković tvrdi da ne zna ništa o Medikolu, a istovremeno mu je privatna onkološka bolnica Medikol jedini strateški investicijski projekt u zdravstvo svih ovih godina koliko on vodi Vladu", govori Kekin.
