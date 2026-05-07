Ivana Kekin proziva zbog Medikola: Što bi bilo da vi ili ja 15 godina ne plaćamo režije?

Ivana Kekin osvrnula se na priopćenje Medikola: "Oni se pozivaju na državnu reviziju koja je javno dostupna i može se vidjeti da državna revizija, ono što oni tvrde da nije problem, problematizira u svom zadnjem nalazu. Činjenica je da je Medikol, unatoč ugovoru koji je sklopio s KBC-om Rijeka, u kojom piše da moraju ograditi svoja mjerila i plaćati svoje režije jer im se renta javni prostor, oni 15 godina nisu plaćali režije. Hajde da vi ili ja probamo 15 godina ne plaćati režije. To je pitanje koje je postavila državna revizija i to se krenulo rješavati. To pitanje je rješavao Alen Ružić, sadašnji ministar, a tadašnji ravnatelj. Riješio je to tako da se dogovorio da je Medikol nešto ulagao 2009. godine, za što ne postoji pravna osnova, da se to prebije. To se prebilo tako da je dug Medikola koji je iznosio više od 250 tisuća eura režija odjedanput pretvoren u dug bolnice, dug svih nas, Medikolu od 72 tisuće eura. Kako je tako nešto moguće? Pravne osnove za tako nešto nema, a nema ni ugovora."