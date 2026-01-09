Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su veći od kuća – skoro 8 metara!

Kada se govori o ekstremnim zimama i golemim količinama snijega, većina ljudi najprije pomisli na Kanadu, Rusiju ili Skandinaviju. Međutim, prema meteorološkim podacima i dugogodišnjim statistikama, titulu najsnježnije zemlje na svijetu zapravo nosi Japan.
Podaci koje navodi AccuWeather pokazuju da se čak tri japanska grada s više od 100.000 stanovnika nalaze pri samom vrhu popisa mjesta s najvećom godišnjom količinom snježnih oborina. Ono što dodatno iznenađuje jest činjenica da Japan u tom pogledu znatno nadmašuje zemlje koje se tradicionalno povezuju sa surovim zimama, piše Nova.rs.
Grad s najviše snijega na svijetu
Grad Aomori, smješten na sjeveru najvećeg japanskog otoka Honšua, smatra se gradom s najviše snijega na svijetu. U prosjeku, tijekom jedne godine, u tom gradu padne oko 7,9 metara snijega. Od studenoga pa sve do travnja, ulice Aomorija prekrivene su debelim slojevima snijega, dok se visoki snježni zidovi uz nogostupe dodatno povećavaju svakim prolaskom ralica koje čiste prometnice.
Sličnu borbu sa snijegom vodi i Sapporo, najveći grad otoka Hokkaida. Ondje godišnje padne u prosjeku oko 4,85 metara snijega. Upravo zahvaljujući takvim zimskim uvjetima, Sapporo je domaćin poznatog festivala Yuki Matsuri, tijekom kojeg se svake godine izlažu impresivne i monumentalne skulpture od snijega i leda, koje privlače milijune posjetitelja iz cijelog svijeta.
Velike količine snijega bilježe se i u gradu Toyami, na obali Japanskog mora, gdje prosječna godišnja količina snježnih oborina iznosi oko 3,6 metara.
Što je uzrok ovih ekstrema?
Meteorolozi objašnjavaju da je uzrok ovako ekstremnih zimskih uvjeta jedinstvena kombinacija geografije i klime. Tijekom zime hladan zrak iz Sibira pomiče se prema istoku i prelazi preko Japanskog mora. Budući da je more toplije od zraka, dolazi do intenzivnog isparavanja i stvaranja gustih oblaka. Kada ti oblaci naiđu na planinske masive u unutrašnjosti Japana, zrak se naglo hladi, vlaga se kondenzira i pretvara u obilne snježne oborine. U takvim uvjetima snijeg može padati neprekidno danima.
Japan drži i svjetski rekord kada je riječ o visini snježnog pokrivača. Na planini Ibuki u veljači 1927. godine izmjereno je čak 11,82 metra snijega. Taj gotovo nevjerojatan rekord nije oboren već gotovo sto godina.
Zbog takvih prirodnih uvjeta, snijeg u Japanu nije samo sezonska pojava, nego sastavni dio svakodnevnog života, infrastrukture i kulture, osobito u sjevernim i planinskim dijelovima zemlje.
