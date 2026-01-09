Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su veći od kuća – skoro 8 metara!

Meteorolozi objašnjavaju da je uzrok ovako ekstremnih zimskih uvjeta jedinstvena kombinacija geografije i klime. Tijekom zime hladan zrak iz Sibira pomiče se prema istoku i prelazi preko Japanskog mora. Budući da je more toplije od zraka, dolazi do intenzivnog isparavanja i stvaranja gustih oblaka. Kada ti oblaci naiđu na planinske masive u unutrašnjosti Japana, zrak se naglo hladi, vlaga se kondenzira i pretvara u obilne snježne oborine. U takvim uvjetima snijeg može padati neprekidno danima.