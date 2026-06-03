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VATROGASCI BRZO REAGIRALI

VIDEO / Snažno nevrijeme pogodilo Zadar: Automobili upadali u šahtove, srušeni štandovi, stabla...

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N1 Info
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03. lip. 2026. 11:30
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Zadar, kiša
HRT / Facebook / Screenshot

Obilna kiša koja je jutros zahvatila Zadar prouzročila je nekoliko intervencija vatrogasaca.

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Prema informacijama vatrogasaca, zabilježena su dva slučaja u kojima su automobili upali u šahtove prekrivene vodom kod Vruljice, dok je na jednom mjestu grana stabla pala na električni stup, prenosi Zadarski list.

Vatrogasci su intervenirali kako bi uklonili opasnost i osigurali prometnice, a pad stabla dogodio se na Ričinama.

Na Meladi je na kružnom toku nastala "fontana", a zbog naleta vjetra iščupale su se ograde koje su pale na Gradski most, no kako kaže gradski pročelnik Hrvoje Marić, službe su već reagirale i sanirale probleme u kratkom roku.

Na Branimiru je vjetar srušio nekoliko štandova, koji su završili na tlu. Uslijed veće količine kiše, već je nepisano pravilo da se Forum pretvori u bazen.

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Teme
kiša nevrijeme oluja zadar

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