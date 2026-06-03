VATROGASCI BRZO REAGIRALI
VIDEO / Snažno nevrijeme pogodilo Zadar: Automobili upadali u šahtove, srušeni štandovi, stabla...
Obilna kiša koja je jutros zahvatila Zadar prouzročila je nekoliko intervencija vatrogasaca.
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Prema informacijama vatrogasaca, zabilježena su dva slučaja u kojima su automobili upali u šahtove prekrivene vodom kod Vruljice, dok je na jednom mjestu grana stabla pala na električni stup, prenosi Zadarski list.
Vatrogasci su intervenirali kako bi uklonili opasnost i osigurali prometnice, a pad stabla dogodio se na Ričinama.
Na Meladi je na kružnom toku nastala "fontana", a zbog naleta vjetra iščupale su se ograde koje su pale na Gradski most, no kako kaže gradski pročelnik Hrvoje Marić, službe su već reagirale i sanirale probleme u kratkom roku.
Na Branimiru je vjetar srušio nekoliko štandova, koji su završili na tlu. Uslijed veće količine kiše, već je nepisano pravilo da se Forum pretvori u bazen.
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