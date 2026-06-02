Mislav Malenica za N1: "Kvalitetan kod danas vrijedi gotovo ništa“

„Ono što je sigurno što se sad događa je da se ponovno dijele neke karte. Umjetna inteligencija je nešto što više nema nikakve sumnje, transformira svjetsko gospodarstvo i na neki način opet odlučuje tko će završiti na vrhu, tko će završiti na kojem mjestu na ljestvici. I sad je pitanje kakvu mi ulogu želimo igrati. Da li želimo imati aktivnu ulogu ili želimo gledati iz gledališta?“, rekao je.