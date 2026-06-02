Kerum ponovno u elementu: Vodio novinare po tvrtki Žnjan, pokazao "Puljkov namještaj od 190 tisuća eura"
Predsjednik HGS-a Željko Kerum organizirao je obilazak prostorija gradske tvrtke Žnjan, tijekom kojeg je novinarima pokazivao uredski namještaj i iznosio kritike na račun bivše gradske vlasti predvođene Ivicom Puljkom.
Posebno je problematizirao nabavu namještaja za koju tvrdi da je vrijedila oko 190 tisuća eura te poručio da bi cijeli slučaj trebalo istražiti.
Kerum je pritom iznio niz primjedbi vezanih uz projekt uređenja Žnjana, poslovanje bivše uprave gradske tvrtke i način izvođenja pojedinih radova tijekom Puljkova mandata. Novinarima je tijekom obilaska pokazivao opremu i namještaj u prostorijama tvrtke, tvrdeći da postoje ozbiljna pitanja oko opravdanosti takvih troškova.
"Je li pocinčavanje ugrađeno i napravljeno za nekoliko milijuna eura"
"Bivši gradonačelnik Puljak je nezakonito osnovao upravni odbor i oni su donosili sve nezakonite odluke o radovima na Žnjanu. Prema onome što je do sada vidljivo, postoji više elemenata koji upućuju na sumnje u nepravilnosti. Napravljena je ogromna šteta, od nekoliko milijuna eura. Je li pocinčavanje ugrađeno i napravljeno za nekoliko milijuna eura? Ja samo pitam, postoje sumnje, ja ne krivim nikoga", istaknuo je Kerum, piše Slobodna Dalmacija.
Revizija poslovanja
Osvrnuo se i na medijske napise o njegovoj konobi "Pršut". Tvrdi da se privatna imovina ne može uspoređivati s gradskom imovinom i projektom Žnjan.
Bivši splitski gradonačelnik posljednjih tjedana često javno komentira rad aktualne i bivše gradske uprave, a ranije je najavljivao i reviziju poslovanja tvrtke Žnjan kako bi se, prema njegovim riječima, utvrdile eventualne nepravilnosti.
Kerumov istup dolazi u trenutku kada se u Splitu nastavljaju politička prepucavanja oko velikih gradskih projekata i trošenja javnog novca, a pitanje uređenja Žnjana ostaje jedna od tema oko koje se i dalje vode političke rasprave.
