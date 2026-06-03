Bivšem časniku HVO-a šest godina zatvora zbog trgovine drogom

Kako podsjeća portal Istraga.ba, naknadnim provjerama i dešifriranjem komunikacija među pripadnicima različitih kriminalnih skupila vođene posredstvom kriptirane Sky aplikacije otkriveno je da je droga pripadala međunarodnoj kriminalnoj skupini na čijem je čelu bio srbijanski državljanin Borislav Plavšić. EUROPOL je podatke o tome dostavio policijskim agencijama u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Slovačkoj, Grčkoj i Ekvadoru.