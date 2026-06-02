PARTNERSTVO NA KUŠNJI
Sve deblja knjiga sukoba HDZ-a i DP-a. Analitičar: "Koalicija će opstati, ali DP će nastaviti mrcvariti i sebe i javnost"
Sada već dvogodišnje koalicijsko partnerstvo HDZ-a i Domovinskog pokreta (DP) u Saboru i Vladi turbulentno je razdoblje obilježeno učestalim konfliktima koji bi, kada bi isplivali do javnosti, javno bili izglađeni do sljedeće slične situacije.
Dok trojica DP-ovih ljudi u Vladi - ministar poljoprivrede David Vlajčić, ministar demografije Ivan Šipić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar rade svoj posao bez puno političke pompe, predsjednik stranke Ivan Penava, ujedno i potpredsjednik Sabora te predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata, a i donedavni glavni tajnik stranke, prethodno i ministar Josip Dabro uzburkavaju koalicijski mir.
Nedavno se Penava pobunio, čak s pravom s obzirom na svoju funkciju predsjednika apomenutog Povjerenstva, osjetivši se poniženim jer je na komemoraciji na Blajburškom polju uz njega živog i zdravog službeni državni izaslanik bio hrvatski veleposlanik u Austriji.
Bez najave utrčali u teren HDZ-a
"Da sam znao da ću doživjeti ovakav tretman jučer na Bleiburgu, možda bismo sasvim drugačije postupili na glasanju (o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda, nap.a.) koje je bilo netom prije toga. Ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu", rekao je Penava.
U ponedjeljak je, pak, Domovinski pokret iznenadio inicijativom, očito nenajavljenom svome većem partneru, za uspostavom hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković pažljivo je birao riječi najavivši sastanak vladajuće koalicije u srijedu povodom tog DP-ovog istrčavanja u HDZ-ov teren.
"Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijeste partneri - tu imamo ozbiljne rezerve na stil", kazao je Plenković.
"DP se u koaliciji nije politički oporavio"
Dražen Ciglenečki u Novom listu u utorak piše da iza DP-ove inicijative za oživljavanjem "Hrvatske republike herceg-Bosne" stoji Dabro. Sam Dabro je za Novi list izjavio kako je "odluka da se ide u tom smjeru (deklaracijom o Hrvatima u BiH, nap.a.) donesena" i da će Predsjedništvo stranke "odlučiti u koje točno vrijeme".
Sve u svemu, knjiga turbulentnih odnosa DP-a i HDZ-a u zajedničkoj koaliciji brzo se ispisuje i biva sve deblja.
"DP ima problem što se rad njihovih ministara u Vladi, koji pokrivaju vrlo važne resore, ne odražava na biračku potporu stranci", kaže politički analitičar i profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Jakov Žižić.
DP, dodaje on, ima i dalje slabu potporu i nije se politički oporavio nakon ulaska u vladajuću koaliciju s HDZ-om.
"U takvim okolnostima Penava je prisiljen posezati za povijesno-simboličkim i nacionalno-identitetskim temama za koje smatra da bi DP-u mogle povratiti snagu koju je imao. No te njihove inicijative ne mogu napraviti neke konkretne političke promjene, već su prvenstveno tu da stvore političku buku, izazovu reakcije i u konačnici dovedu do političkog oporavka stranke", ističe Žižić.
"Pokušavaju vratiti dio biračkog tijela"
U DP-u, dodaje Žižić, vide da postoji politički prostor za takve inicijative i desno biračko tijelo u tom prostoru koje još nema svoju političku stranku.
"Dio tog biračkog tijela nekad je vjerojatno glasao za DP pa ga ta stranka pokušava vratiti kroz inicijative poput ove o Hrvatima u BiH. Ali one su tu prvenstveno radi stvaranja dojma, a ne radi postizanja konkretnih političkih učinaka", smatra.
Pogleda li se unatrag, trzavice unutar koalicije HDZ-a i DP-a započele su u siječnju 2025. godine. No valja podsjetiti da je DP u kampanji za prošle parlamentarne izbore žestoko napadao HDZ, a mjesec dana uoči izbora stranka je podnijela kaznenu prijavu protiv Plenkovića tvrdeći da je omogućio protuzakonit ulazak migranata u Hrvatsku. Kasnije je USKOK odbacio tu prijavu.
Kratki pregled sukoba HDZ-a i DP-a
Početkom 2025. nakon objave snimke na kojoj Dabro, tada potpredsjednik Vlade, puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila u vožnji, nastupila je prva velika unutarkoalicijska kriza. Dabro je podnio ostavku, ali je slučaj prikazao kao osvetu zbog svoga ukazivanja na kriminal u Hrvatskim šumama koje vode HDZ-ovi kadrovi. Nedugo potom DP je dao ultimatum HDZ-u za smjenu Uprave Hrvatskih šuma na čelu s Nediljkom Dujićem zaprijetivši da će u suprotnom istupiti iz koalicije. Dujić je bio smijenjen, a sukob donekle izglađen.
No već u proljeće prošle godine, uoči lokalnih izbora, spominjala se audiosnimka na kojoj Penava na nekom stranačkom sastanku govori kako je Plenković bio prisiljen prihvatiti koaliciju s DP-om na izborima u Vukovaru.
"Plenkovića zapravo nitko nije ništa pitao, on je na to morao pristati ukoliko je htio biti premijer", citirao je Jutarnji list Penavine riječi došavši u posjed snimke.
Prijeti li i DP-u 'scenarij Most'?
Nakon što je DP-ov kandidat za gradonačelnika Vukovara, podržan i od HDZ-a, izgubio izbore, a za gradonačelnika izabran Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista, HDZ je pod izgovorom izbjegavanja krize vlasti stao uz Pavličeka prilikom konstituiranja gradske vlasti.
Ubrzo potom dotadašnji gradonačelnik Vukovara, Penava, dolazi na čelo novoosnovanog Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata. Igra toplo-hladno je nastavljena.
Prošle jeseni sve se glasnije počeo spominjati scenarij po kojemu bi HDZ nadomjestio DP drugim partnerima u vladajućoj koaliciji, otprilike onako kako je 2017. zamijenio "neposlušni" Most HNS-om.
Zimus je novu krizu odnosa izazvala još jedna snimka s Dabrom u glavnoj ulozi. Na pokladnom jahanju u Komletincima on je na sav glas pjevao pjesmu čiji jedan stih veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Tada se smjesta uzbunio drugi HDZ-ov koalicijski partner, HSLS (dva glasa u Saboru, nap.a.) zaprijetivši izlaskom iz koalicije. HSLS je prijetnju ubrzo ublažio, a HDZ je hitro odgovorio zakulisnim pridobivanjem troje novih zastupnika u vladajuću većinu: bivše SDP-ovke Boške Ban, HSS-ovca Darka Vuletića (umjesto Kreše Beljaka koji je naglo odustao od politike) te nezavisnog Darija Zurovca.
Penava vidi problem s trojicom ministara
Sam Dabro proljetos je podnio ostavku na mjesto glavnog tajnika DP-a, navodno izazvavši time Penavino olakšanje. No sada, sudeći po izjavama danima Novom listu, iza novog zaoštravanja odnosa zbog DP-ove inicijative o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, opet stoji Dabro.
No znakovita je bila i Plenkovićeva opaska izrečena tim povodom da sva trojica DP-ovih ministara koje je upitao za spomenutu inicijativu njihove stranke, nisu znala o čemu je riječ.
"Problem koji Penava vidi jest i taj što trojicu DP-ovih ministara javnost ne doživljava kao članove te stranke. Njemu njihov rad ne donosi neku posebnu političku korist pa kao racionalan političar koji vjerojatno sluša i savjete svojih političkih konzultanata, pokušava DP-u vratiti političku snagu", ističe Žižić.
"Plenkoviću i HDZ-u odgovara takav DP"
Plenkoviću i HDZ-u, smatra naš sugovornik, čak odgovara takav DP koji izlazi u javnost s "radikalnijim" prijedlozima.
"Tada se u odnosu na njih Plenković pokazuje kao staložen i odmjeren političar usmjeren na stvarne probleme građana, a HDZ kao umjerena stranka u odnosu na DP."
Žižić je uvjeren da će, usprkos svemu, koalicija HDZ-a i DP-a izdržati preostalu polovicu mandata.
"Ne vidim izglednim da DP stvarno pokuša rušiti Vladu. Prvo, jer jako slabo stoje u biračkom tijelu. I drugo, na njih bi tada pala krivnja i odgovornost za prijevremene izbore. No i to ne znači da bi bilo prijevremenih izbora jer i njih bi se moglo zamijeniti. DP se na sve načine bori za političko preživljavanje, a najčešće ovakvim inicijativama koje, ponavljam, samo stvaraju buku. Ukratko, koalicija će opstati, ali DP će nastaviti mrcvariti i sebe i javnost", zaključio je politički analitičar Jakov Žižić.
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