Sve deblja knjiga sukoba HDZ-a i DP-a. Analitičar: "Koalicija će opstati, ali DP će nastaviti mrcvariti i sebe i javnost"

"Ne vidim izglednim da DP stvarno pokuša rušiti Vladu. Prvo, jer jako slabo stoje u biračkom tijelu. I drugo, na njih bi tada pala krivnja i odgovornost za prijevremene izbore. No i to ne znači da bi bilo prijevremenih izbora jer i njih bi se moglo zamijeniti. DP se na sve načine bori za političko preživljavanje, a najčešće ovakvim inicijativama koje, ponavljam, samo stvaraju buku. Ukratko, koalicija će opstati, ali DP će nastaviti mrcvariti i sebe i javnost", zaključio je politički analitičar Jakov Žižić.