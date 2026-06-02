NEPRIMJERENI KOMENTARI
Profesor izbačen iz škole u Zagrebu: "Takvoj osobi nije mjesto u obrazovnom sustavu"
Profesor zagrebačke srednje škole dobio je otkaz zbog komentara kojima je na društvenoj mreži javno poticao na nasilje i mržnju.
Magistar drvne tehnologije, koji je u lipnju 2023. svojim komentarima na Facebook stranici Slobodne Dalmacije ispod članka o skidanju hrvatske zastave kod Knina izazvao zgražanje javnosti, dobio je otkaz i više nije zaposlenik Drvodjelske škole u Zagrebu.
Zagrebačka policija protiv njega je podnijela kaznenu prijavu zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju. Općinsko kazneno državno odvjetništvo potom je podiglo optužnicu i predložilo kazneni nalog sa sedam mjeseci zatvora uz dvogodišnji rok kušnje. Profesor nije uložio prigovor na uvjetnu osudu pa je presuda 2025. postala pravomoćna.
Nakon toga škola je pokrenula postupak koji je završio otkazom ugovora o radu, objavila je Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji. Odvjetnik Drvodjelske škole potvrdio je da je odluka donesena nakon razmatranja svih relevantnih okolnosti te u skladu sa zakonom i internim aktima škole.
"Takva odluka donesena je sukladno važećim propisima i internim aktima škole, vodeći računa o zaštiti interesa učenika, integritetu odgojno-obrazovnog sustava te pravima svih uključenih osoba", rekao je.
Dodao je da odluka nije bila diskrecijska, nego obvezna.
"Dozvolite još da pojasnim da odluka o otkazu nije bila diskrecijska, već obveznopravna. Škola je, sukladno mom savjetu i uputi, nužno morala donijeti takvu odluku s obzirom na to da se radi o počinjenju kaznenog djela protiv javnog reda, odnosno javnom poticanju na nasilje i mržnju, javnom odobravanju ratnih zločina počinjenih na Ovčari, i to na način usmjeren i prikladan za poticanje mržnje prema osobama hrvatske nacionalne pripadnosti. Tako je zakonsko rješenje koncipirano tako da takvoj osobi nije mjesto u obrazovnom sustavu", zaključio je.
Nakon izbijanja afere profesor je za Jutarnji list negirao autorstvo spornih objava.
"Znam da u RH postoje ljudi koji broje krvna zrnca, ali ja to nisam. Pa ja to nisam pisao! To nisu moji stavovi i od svega se toga ograđujem! (...) U Drvodjelskoj školi radim 12 godina bez mrlje. Ne znam tko mi želi napakostiti ovime, nisam to zaslužio", rekao je tada.
