FOTO / Državne nekretnine prodaju 19 garaža, stanova i poslovnih prostora: Pogledajte cijene

Osim garaža, u prodaji je i niz manjih stanova na različitim gradskim zagrebačkim lokacijama. U ponudi je tako stan u prizemlju dvorišne zgrade u Dalmatinskoj ulici 8, površine oko 32 četvorna metra, s početnom cijenom od 105.000 eura, kao i jednosobni stan u Prilazu Gjure Deželića 31, površine oko 25 četvornih metara, s početnom cijenom od 94.800 eura.