Oglas

München

Žena spašena s tornja zip-lineom

author
Hina
|
24. stu. 2025. 17:02
njemačka policija, Unsplash
Unsplash/Ilustracija

Vatrogasci u Münchenu spasili su ozlijeđenu ženu s crkvenog tornja spustivši je po užetu, objavili su u ponedjeljak vatrogasci.

Oglas

Vatrogasci su u nedjelju bili pozvani da pomognu 35-godišnjoj ženi koja je pala silazeći s platforme na vrhu crkve sv. Petra.

Zbog težine ozljeda morala je biti spašena u horizontalnoj poziciji, pa je nisu mogli spustiti uskim stubama. Spasioci su morali postaviti zip-line s platforme visoke 60 metara i spustili su je u košari po užetu.

Teme
München Njemačka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ