Žena spašena s tornja zip-lineom

Vatrogasci u Münchenu spasili su ozlijeđenu ženu s crkvenog tornja spustivši je po užetu, objavili su u ponedjeljak vatrogasci.
Vatrogasci su u nedjelju bili pozvani da pomognu 35-godišnjoj ženi koja je pala silazeći s platforme na vrhu crkve sv. Petra.
Zbog težine ozljeda morala je biti spašena u horizontalnoj poziciji, pa je nisu mogli spustiti uskim stubama. Spasioci su morali postaviti zip-line s platforme visoke 60 metara i spustili su je u košari po užetu.
