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MASOVNO OKUPLJANJE

Ženeva u pripravnosti: Očekuje se 50.000 prosvjednika protiv G7

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Hina
|
14. lip. 2026. 07:06
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g7 prosvjed
ANDER GILLENEA / AFP

Oko 50.000 prosvjednika očekuje se u švicarskoj Ženevi na masovnom prosvjedu protiv samita G7 u francuskom gradu Évianu, navodi policija.

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Demonstracije se održavaju u Ženevi jer je Francuska odbila izdati dozvole za bilo kakve prosvjede u blizini mjesta održavanja samita G7, priopćile su ženevske gradske vlasti, kritizirajući tu odluku.

Ženeva se nalazi pedesetak kilometara jugozapadno od Éviana.

Ženevska zračna luka uz to će u ponedjeljak biti mjesto dolaska svjetskih lidera koji sudjeluju na samitu i njihovih izaslanstava, budući da je to najbliža zračna luka.

Središte Ženeve danima je u izvanrednom stanju, stotine luksuznih trgovina i banaka, hotela i supermarketa oblijepile su svoje fasade i izloge šperpločama u strahu od nemira.

Povodom samita u Évianu 2003. godine prosvjedi su također bili u Ženevi pri čemu su izgrednici razbijali prozore, pljačkali trgovine i uzrokovali milijunsku štetu u gradu.

Teme
g7 okupljanje prosvjed ženeva

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