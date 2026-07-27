Tucaković o slanju kanadera u Francusku: "Naravno da smo spremni..."

Osvrnuo se i na ovogodišnju statistiku požara. "Imamo povećanje od sedam posto u odnosu na prošlu godinu, a u priobalju ih je 16 posto više. U priobalju je dosad zabilježeno 3200 požara, a zračne snage angažirane su 65 puta. Svi su vrlo brzo ugašeni, u roku od dva dana”, rekao je.