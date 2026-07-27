Cijene goriva divljaju diljem Europe, Hrvatska se još i dobro drži. Evo zašto

S druge strane, Hrvatska se nalazi među državama s najmanjim rastom cijena goriva u Europskoj uniji, čak i uz današnje povećanje. Godišnje povećanje iznosilo je 12 posto, a niži rast zabilježen je samo u Irskoj (11,3 posto), Njemačkoj (11,1 posto), Slovačkoj (10,9 posto), Estoniji (9,6 posto), Španjolskoj (7,9 posto), Poljskoj (5,8 posto), Mađarskoj (2,3 posto) i Malti, gdje cijene nisu rasle.