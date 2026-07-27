800 milijuna eura za IDF
Njemačka drastično povećala izvoz oružja Izraelu: "To koriste za napade, blokadu i izgladnjivanje Gaze"
Njemačka je u prvih pet mjeseci 2026. odobrila gotovo 800 milijuna eura (913 milijuna dolara) izvoznih dozvola za isporuku oružja Izraelu, što je više nego tijekom prethodnih 20 mjeseci zajedno, potvrdila je vlada u Berlinu.
Prema odgovoru njemačkog Ministarstva vanjskih poslova na zastupničko pitanje krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD), gotovo sva odobrenja izdana su u travnju i svibnju.
Takav rast upućuje na naglo povećanje njemačkog izvoza oružja Izraelu, jednom od njezinih najbližih saveznika u Europi, unatoč tvrdnjama njemačke vlade da je zabrinuta zbog razaranja koja izraelska vojska uzrokuje u Gazi, piše Al Jazeera.
Velika narudžba
Njemačka vlada navela je da je više od 60 posto ukupne vrijednosti izvoznih dozvola namijenjeno jednom neimenovanom „velikom pomorskom projektu“.
Analitičari smatraju da je najizgledniji kandidat podmornica njemačkog proizvođača ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).
Podmornica INS Drakon, klase Dolphin II, sposobna za nošenje nuklearnog oružja, prošle je godine obavila svoju prvu plovidbu iz brodogradilišta u Kielu na Baltičkom moru. Procijenjena vrijednost plovila iznosi 480 milijuna eura (548 milijuna dolara). Prema pisanju njemačkih medija, prošlog je tjedna službeno predana izraelskoj ratnoj mornarici.
Prema više medijskih izvješća, podmornica bi mogla biti opremljena okomitim sustavom za lansiranje projektila (VLS), koji omogućuje ispaljivanje krstarećih ili balističkih projektila s nuklearnim bojnim glavama. Time bi Izrael postao tek druga država, nakon Južne Koreje, čija mornarica raspolaže konvencionalnom podmornicom s neovisnim pogonom o zraku (AIP) opremljenom takvim sustavom.
Tijekom ispitivanja na moru toranj podmornice bio je prekriven ceradama i pločama od stakloplastike kako promatrači ne bi mogli utvrditi njezinu konfiguraciju naoružanja.
Sa strateškog gledišta, podmornice te klase omogućuju sposobnost uzvratnog nuklearnog udara, odnosno mogućnost da država uzvrati nuklearnim oružjem čak i nakon što je sama bila izložena nuklearnom napadu.
U svibnju je TKMS potpisao memorandum o razumijevanju s Elbit Systemsom, najvećom izraelskom privatnom obrambenom tvrtkom, o budućoj suradnji.
Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo gospodarstva i energetike, koje je nadležno za izdavanje dozvola za izvoz oružja, odbili su komentirati slučaj.
Max Mutschler, viši istraživač Bonnskog međunarodnog centra za studije sukoba, izjavio je za Al Jazeeru:
„Nažalost, činjenica da savezna vlada to izričito ne spominje također je tipičan primjer nedostatka transparentnosti koji prati izvoz oružja.“
Prošle godine pojavila su se proturječna izvješća o tome je li dozvola za izvoz podmornice uopće izdana. Narudžba datira još iz 2012. godine. Dok je TKMS tvrdio da je odobrenje dobiveno, njemačka vlada to je tada poricala.
Promjene u njemačkom stajalištu
Oklijevanje njemačkih vlasti moglo je biti povezano s pravnim pitanjima zbog postupka protiv Njemačke pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu, ali i s promjenama javnog mnijenja u zemlji, koje se posljednjih godina u velikoj mjeri okrenulo protiv izvoza oružja Izraelu.
Prema medijskim izvješćima, Njemačka financira oko 30 posto troškova izgradnje podmornice Drakon, kao i otprilike trećinu troškova buduće klase Dakar.
Ovoga mjeseca TKMS je također odabran kao preferirani ponuditelj za izgradnju do 12 podmornica za Kanadu, što bi bila najveća narudžba u povijesti tvrtke. Vrijednost samih plovila procjenjuje se između 12 i 18 milijardi eura (13,7 do 21 milijardu dolara).
Godinama su poslovi nabave podmornica iz Njemačke predmet istrage izraelskog pravosuđa zbog sumnji na podmićivanje osoba bliskih premijeru Benjaminu Netanyahuu.
Ruth Rohde iz britanske istraživačke organizacije Shadow World Investigations izjavila je za Al Jazeeru:
„Izrael je njemačke brodove koristio za napade na Gazu, za pomorsku blokadu i izgladnjivanje Gaze, a podmornice koristi za raspoređivanje nuklearnog oružja. U trenutku kada Izrael vodi brutalne ratove protiv svojih susjeda i provodi genocid u Gazi, izvoz ove podmornice dao bi mu još jedno sredstvo u arsenalu oružja za masovno uništenje.“
Zaokreti u politici izvoza oružja
Njemačka politika izvoza oružja Izraelu posljednjih je mjeseci obilježena naglim promjenama.
Početkom kolovoza kancelar Friedrich Merz objavio je da Njemačka više neće izdavati dozvole za izvoz vojne opreme koja bi se mogla koristiti u Pojasu Gaze.
Do tada je, međutim, istraga Al Jazeere pokazala da je Njemačka od listopada 2023., kada je Izrael pokrenuo genocidni rat u Gazi, Izraelu već izvezla pošiljke oružja u vrijednosti od gotovo 12 milijuna dolara.
Ta se djelomična obustava pokazala kratkotrajnom. U studenome je njemačka vlada ukinula ograničenja i vratila se razmatranju zahtjeva za izvoz na pojedinačnoj osnovi.
Čak i tijekom razdoblja obustave, ranije odobrene isporuke nastavile su pristizati. Tako je, primjerice, u rujnu u zračnu luku Ben Gurion pokraj Tel Aviva sletjela pošiljka oružja iz Njemačke vrijedna 794.000 dolara.
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