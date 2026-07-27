Njemačka drastično povećala izvoz oružja Izraelu: "To koriste za napade, blokadu i izgladnjivanje Gaze"

„Izrael je njemačke brodove koristio za napade na Gazu, za pomorsku blokadu i izgladnjivanje Gaze, a podmornice koristi za raspoređivanje nuklearnog oružja. U trenutku kada Izrael vodi brutalne ratove protiv svojih susjeda i provodi genocid u Gazi, izvoz ove podmornice dao bi mu još jedno sredstvo u arsenalu oružja za masovno uništenje.“