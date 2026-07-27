novi spor
Spremišta za otpad u centru Zagreba: Kulturocid ili komunalni iskorak?
Postavljanje podzemnih spremnika za otpad tik uz Trg bana Jelačića u rekordnom je roku podijelilo Zagrepčane.
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"Grad mora dati stanovnicima više funkcija. Mora i ljepota, ali mora se I smeće odlagati", kaže jedan građanin. Ostali su s nama podijelili oprečna mišljenja:
"Ne vjerujem da bi se to moglo nazvati kulturocidom, pogotovo ako grad bude čišći, pogledajte kako izgleda ovdje."
"Neka si ga nosi doma"
No, nisu svi spremni za novu gradsku komunalnu filozofiju.
"Neka si ga nosi doma. Kontejner. Da."
"Neprimjereno, još da je negdje sa strane malo, OK."
Da bi spremnike najradije vidio negdje drugdje, politički korektnije poručuje i skupštinar Drita Josip Periša.
"Nedavno donijeli urbanistički plan uređenja koji je bio na Skupštini sa strane vlasti i to prvi urbanistički plan uređenja u najužoj jezgri zgrada. Tim više ovaj potez raskopavanja trga da se napravi ruglo na glavnom zagrebačkom državnom trgu meni je zapravo potpuno bizaran i nejasan", kaže Periša.
Kako je izgledao Trg dok su Zagrebom upravljali Bandić i HDZ?
Korak dalje otišao je zagrebački HDZ. Predsjednik Ivan Matijević. Poručuje kako se ovakav nasrtaj na Trg nije dogodio desetljećima.
"Tomaševićevu urbanističku intervenciju možemo usporediti jedino s komunističkim uklanjanjem spomenika Banu Jelačiću 1947. godine..."
Odgovor iz Možemo nije se dugo čekao. Umjesto usporedbi s 1947., podsjetili su kako je glavni trg izgledao dok su Zagrebom upravljali Milan Bandić i HDZ:
A iz Grada poručuju: cilj je upravo da takve fotografije postanu prošlost.
"Kako bi se iz centra grada maknule kante i kontejneri kojih je bilo na tisuće, koji su nagrađivali grad, koji su bili posuda, koji su ometali, prolazi se pješaka, koji su širili, neugodne mirise. Do sada je tako ugrađeno 275 spremnika na 66 lokacija u centru grada", poručila je Dinka Živalj, glasnogovornica gradske uprave.
Grad: Imamo sve potrebne dozvole
No rasprava se ne vodi samo oko estetike. Otvorilo se i pitanje procedura te konzervatorskih suglasnosti.
"Potrebno je donijeti rješenje, imati suglasnost za postavljanje takvih spremnika, međutim to izdaje grad sam sebi. Sukladno pravilniku jednostavnim građevinama, potreban je dio tog rješenja i suglasnost konzervatora, odnosno Zavoda za zaštitu spomenika kulture", kaže ministar Branko Bačić.
Iz Grada pak uvjeravaju da su ishodovali sve potrebne dozvole.
"Sve odobrenja su tu, to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije i s obzirom na to da jednostavno u tom dijelu grada...", kaže Živalj.
Kulturocid ili komunalni iskorak? Najbolje da procijenite sami.
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