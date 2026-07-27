Spremišta za otpad u centru Zagreba: Kulturocid ili komunalni iskorak?

"Kako bi se iz centra grada maknule kante i kontejneri kojih je bilo na tisuće, koji su nagrađivali grad, koji su bili posuda, koji su ometali, prolazi se pješaka, koji su širili, neugodne mirise. Do sada je tako ugrađeno 275 spremnika na 66 lokacija u centru grada", poručila je Dinka Živalj, glasnogovornica gradske uprave.