Marković: Novi porez udar je na poštene, a rad na crno cvate

"U Hrvatskoj nikad nismo imali veći broj smještajnih objekata u sivoj zoni – čak ih je 700 tisuća. Ti ljudi navodno iznamjljuju prijateljima i obiteljima, ali na terenu se vidi da je veći dio tog smještaja rad na crno, a inspekcija i kontrola na terenu nema. Ponovno se najviše kažnjavaju mali obiteljski iznajmljivači - oni koji rade pošteno svoj posao. U 2024. godini imali smo samo 165 inspekcijski nadzor u cijeloj zemlji. Pa toliko se već na području Supetra moglo napraviti pa bi dalo rezultete", naglasila je Marković.