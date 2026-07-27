"PLENKOVIĆEV KONCEPT"
Marković: Novi porez udar je na poštene, a rad na crno cvate
Gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića, komentirala je vladine antiinflacijske mjere, veće oporezivanje malih obiteljskih iznajmljivača i ovogodišnju turističku sezonu
Marković smatra kako je vladina najava dvostrukog povećanja porezne stope za male iznajmljivače udar na one koji rade pošteno dok cvate rad na crno. Turizam?
"U Hrvatskoj nikad nismo imali veći broj smještajnih objekata u sivoj zoni – čak ih je 700 tisuća. Ti ljudi navodno iznamjljuju prijateljima i obiteljima, ali na terenu se vidi da je veći dio tog smještaja rad na crno, a inspekcija i kontrola na terenu nema. Ponovno se najviše kažnjavaju mali obiteljski iznajmljivači - oni koji rade pošteno svoj posao. U 2024. godini imali smo samo 165 inspekcijski nadzor u cijeloj zemlji. Pa toliko se već na području Supetra moglo napraviti pa bi dalo rezultete", naglasila je Marković.
"Plenković se okomio na paušalne obrte"
Na pitanje Hrvoja Krešića kakve ove vladine mjere očekuju jer je ministar financija najavio nove ideje i rješenja, gradonačelnica Supetra je kazala kako je "vrlo lako pretpostaviti u kojem će smjeru to ići".
"Imamo najveću inflaciju u eurozoni i očito je da se vlada ne zna nositi s time pa ide u oporezivanje onih koji ostvaruju veću dobit nego bi, prema njihovom mišljenju, trebali. A sad su se okomili na paušalne obrte. Godinama su ih unapređivali, a sad je preokret politike i šalju se poruke da se u tom dijelu nalaze prikriveni radnici. To je paušalni način na koji vlada vodi poreznu politiku.
Što da se mi čudimo? Hrvatska je za HDZ ratni plijen, godinama su uzimali gdje god su stigli, afere su uvijek imali isti obrazac: krađa iz javnih sustava, uzimanje mita, pogodovanje, nagledali smo se i veza s kriminalnim miljeom. Sad kad smo u vrhu po inflaciji, građanima pada životni standard, a gospodarstvo usporava, više ni ne skrivaju da traže nove načine kako posegnuti za javnim novcem", istaknula je Marković i dodala kako će se to sad učiniti zakonskim okvirima i odlukama koje sami donose.
"Jedini Plenkovićev koncept jest koncept dvostrukih konotacija"
Upozorila je da nismo iskoristili europska sredstva da bismo promijenili koncept bilo gospodarstva.
"Jedini koncept je koncept koji je stvorio Plenković, a to je koncept dvostrukih konotacija koji je doveo do velikih podjela u društvu i revitalizacije i normalizacije ustaštva. Bilo je prilika, ali nisu iskorištene, pa sad gledamo kako Plenkovićev politički aparat kako razara Hrvatsku pljačkom, korupcijom i dvostrukim kriterijima te traži nove legalne načine da uzme iz džepova paušalaca i obrtnika, koji su donekle držali hrvatsko gospodarstvo", rekla je Marković.
"Vlada treba oporezovati trgovačke lance"
Govoreći o turističkoj sezoni, naglasila je da se inflacija vidno prelijeva na cijene u ugostiteljstvu te da je porimjetan blagi pad. Očekuje dobar ostatak sezone, a istaknula je kako se svi trude imati veći broj gostiju u pred i postsezoni.
"Vidimo puna parkirališta pred trgovačkim centrima. Treba više oporezivati trgovačke lance jer količina novaca koju iznose na račun dobiti kroz dizanje cijena je ogromna. Vlada u tom dijelu nešto treba napraviti", zaključila je istaknuta SDP-ovka.
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