Zlatni džepni sat para s Titanika na dražbi prodan za rekordnih 1,78 milijuna funti

Zlatni džepni sat pronađen kod starijeg para koji je smrtno stradao u potonuću Titanica, prodan je za rekordnih 1,78 milijuna funti na aukciji Henry Aldridge & Son Auctioneers u Devizesu u Wiltshireu.
Oglas
Dražbovatelji kažu da je riječ o najvećoj svoti dosad izdvojenoj za jednu memorabiliju s Titanika. Prethodni je rekord postavljen prošle godine kada je još jedan zlatni džepni sat - poklon kapetanu broda koji je spasio više od 700 putnika, prodan za 1,56 milijuna funti.
Sat s ugraviranim imenom Julesa Jurgensena od osamnaestkaratnog zlata bio je vlasništvo putnika prve klase Isidora Strausa, koji se utopio kad je brod potonuo u travnju 1912., zajedno s još 1500 putnika.
Isidor i njegova supruga Ida prikazani su u blockbusteru 'Titanic' Jamesa Camerona iz 1997. kao par koji zagrljen tone s Titanicom. Sat je pronađen na Strausovim posmrtnim ostacima zajedno s ostalim osobnim predmetime i vraćen je njegovoj obitelji. Isidor ga je dobio kao poklon za 43. rođendan godine 1888. - iste godine kada je postao partner u presižnoj njujorškoj robnoj kući Macy's.
U noći kada je Titanik doživio havariju, bogati se par uputio na palubu Titanica. Kada je Isidoru Strausu ponuđeno mjesto u čamcu za spašavanje zbog njegovih poznih godina, odbio je, odgovorivši da neće ući prije nego što to učine i ostali muškarci. Njegova supruga Ida odbila je ostaviti supruga na brodu, pa mu se pridružila, a posljednji su put viđeni živi dok su, suočavajući se sa sudbinom sjedili jedno uz drugo na brodskim ležaljkama.
Bili su jedni od rijetkih putnika iz prve klase koji su poginuli u katastrofi. Pismo koje je gospođa Straus napisala na Titanicovu papiru i poslala dok je putovala brodom dosegnulo je cijenu od 100.000 funti.
Popis putnika s Titanica kupljen je za 104.000 funti, a zlatna medalja koju su posadi RMS Carpathia dodijelili spašeni preživjeli prodana je za 86.000 funti.
Ukupna aukcija memorabilija s Titanika u subotu je dosegnula čak tri milijuna funti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas