Zlatni džepni sat para s Titanika na dražbi prodan za rekordnih 1,78 milijuna funti

U noći kada je Titanik doživio havariju, bogati se par uputio na palubu Titanica. Kada je Isidoru Strausu ponuđeno mjesto u čamcu za spašavanje zbog njegovih poznih godina, odbio je, odgovorivši da neće ući prije nego što to učine i ostali muškarci. Njegova supruga Ida odbila je ostaviti supruga na brodu, pa mu se pridružila, a posljednji su put viđeni živi dok su, suočavajući se sa sudbinom sjedili jedno uz drugo na brodskim ležaljkama.