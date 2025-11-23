Oglas

POGLEDAJTE KAKO STOJI HRVATSKA

FOTO / Objavljena karta Europe za rizik od potresa: Evo koje zemlje su u crvenom, a koje potpuno sigurne

author
N1 Info
|
23. stu. 2025. 15:08
Europe, karta europe, zapadna europa,
Shutterstock / Ilustracija

Irska, Velika Britanija, Skandinavija, baltičke države i Poljska – prikazane su kao gotovo potpuno sigurne po ovom pitanju

Oglas

Na društvenim mrežama pojavila se nova mapa Europe koja prikazuje procjenu rizika od potresa. Na njoj je kontinent podijeljen u tri zone: visok rizik (crveno), srednje-nizak rizik (narančasto) i vrlo nizak rizik (zeleno). Prema prikazanom, najveći dio Balkana, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Crnu Goru, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Grčku i zapadni dio Turske, označen je najvišim stupnjem opasnosti.

S druge strane, zapadna i sjeverna Europa – Irska, Velika Britanija, Skandinavija, baltičke države i Poljska – prikazane su kao gotovo potpuno sigurne, u tamnozelenoj boji. Španjolska, Portugal, Francuska, Austrija, Mađarska u narančastoj su zoni odnosno označene su kao područje srednjeg rizika iako određeni dijelovi prelaze u crvenu kojom je gotovo u potpunosti označena i Italija, prenosi Večernji list.

Autori mape napominju da neke regije mogu biti pogrešno obojene zbog neregularnih oblika rasjeda te da pojedine stare, neaktivne tektonske linije nisu ni prikazane, što je dodatan razlog za oprez pri tumačenju podataka.

Teme
Europa karta europe potres potresi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ