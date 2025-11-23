FOTO / Objavljena karta Europe za rizik od potresa: Evo koje zemlje su u crvenom, a koje potpuno sigurne

S druge strane, zapadna i sjeverna Europa – Irska, Velika Britanija, Skandinavija, baltičke države i Poljska – prikazane su kao gotovo potpuno sigurne, u tamnozelenoj boji. Španjolska, Portugal, Francuska, Austrija, Mađarska u narančastoj su zoni odnosno označene su kao područje srednjeg rizika iako određeni dijelovi prelaze u crvenu kojom je gotovo u potpunosti označena i Italija, prenosi Večernji list.