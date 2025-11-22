Ovo je jedina zemlja u Europi u kojoj korištenje sigurnosnog pojasa nije obavezno

Rasprava je nedavno eskalirala i unutar najvišeg zakonodavnog tijela. Tijekom sjednice Nacionalnog vijeća, četiri izabrana dužnosnika istupila su protiv stava većine, zalažući se za uvođenje obveznog vezanja pojasa. Mathilde Leclerc poručila je kako "Monako neće moći izbjeći buduću raspravu o ovoj temi", dodajući da razgovori o sigurnosti na cestama "ne mogu biti selektivni". Njezina kolegica Nathalie Amoratti-Blanc opisala je sigurnosne pojaseve kao "sustav potvrđen i dokazano učinkovit u gotovo svim zemljama svijeta". Christine Pasquier-Ciulla predložila je kompromisno rješenje prema kojem bi pojasevi mogli postati obvezni barem u večernjim satima, kada je rizik od nesreća povezanih s konzumacijom alkohola veći. Vijećnica Jade Aureglia dodatno je naglasila paradoks situacije: "Čak i pri 50 km/h, imamo ceste koje potiču na prebrzu vožnju, a poznati smo kao zemlja trkaćih staza i brzine."