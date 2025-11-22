Kako prepoznati da akumulator slabi: Pomoći će vam jedan jednostavan trik

Prema tome struje koje mogu protjecati u stanju mirovanja se kreću cca od 0,4 ~ 2 A ovisno o broju žaruljica što može starijem akumulatoru predstavljati problem ako je u pitanju veći broj rasvjetnih pozicija. Problemi s pokretanjem motora mogu nastupiti već nakon povratka vozilu nakon petog sata rada istih žaruljica u stanju mirovanja. Ostat će nešto struje u vozilu za manja trošila, ali je to nedovoljno da startamo motor.