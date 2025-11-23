Tko je najveći proizvođač guma za vozila na svijetu? Čak 850 tisuća dnevno…

Lego gume i gume automobilskih marki, naravno, nisu identične. A najveća razlika nije u veličini, već u tehnologiji. Gume koje koristi danska tvrtka za proizvodnju sastoje se od 100 posto gume. Modeli ugrađeni u automobile, s druge strane, u sebi imaju 45 posto gume. Ostalo su, naravno, žice i ostatak smjese. Osim toga, dok guma u automobilu (ovisno o veličini) teži od 8 do 15 kg, Lego guma teži samo 20 grama.