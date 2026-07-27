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KRITIKE GRADSKOJ VLASTI

Usred Zagreba postavljeni spremnici za otpad. Provjerili smo ima li ih na glavnim trgovima obližnjih metropola

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Miroslav Filipović
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27. srp. 2026. 13:12
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Sanjin Strukić/PIXSELL/Google Maps

Novi val kritika zagrebačkim gradskim vlastima uslijedio je nakon što je na Trgu bana Jelačića, na mjestu gdje se trg dotiče s Ilicom, počelo postavljanje podzemnih spremnika za otpad.

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Mnogima se nije svidjela odluka da u najužem središtu grada budu spremnici za otpad, makar i podzemni, pa već danima na društvenim mrežama traje prepirka kritičara i zagovornika tog zahvata nekoliko desetaka metara od spomenika banu Josipu Jelačiću.

26.07.2026., Zagreb - zavrsava ugradnja podzemnih spremnika na pocetku Ilice. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukić/PIXSELL

Na novopostavljenoj betonskoj konstrukciji nalazi se pet otvora za otpad pa je za pretpostaviti da će ondje biti podzemni spremnici za miješani komunalni otpad, biootpad, papir i kartonsku ambalažu, plastiku i staklo. Na otvore će očito biti postavljeni metalni stupići s hidrauličnim poklopcem kroz koje će se otpad ubacivati u spremnike ukopane u tlo.

"Široko zastupljeni" u središtima gradova

Bez obzira na to što će se time donekle zadržati neupadljivost spremnika, mnogi kritičari smatraju da će i takvi spremnici narušavati vizuru glavnog gradskog trga te da im tamo naprosto nije mjesto.

No jesu li podzemni spremnici za otpad doista neuobičajeni u strogim središtima europskih gradova?

Primjerice, ima ih u Madridu (slika ispod) na Trgu svete Ane.

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Google Maps

U brošuri Analiza sustava podzemnih spremnika i prostora za razvrstavanje otpada koju je u ožujku prošle godine objavila međunarodna mreža gradova i regija ACR+ navodi se kako su sustavi podzemnih i polupodzemnih spremnika za otpad široko zastupljeni u europskim glavnim gradovima pa i u njihovim urbanim središtima.

Prednost podzemnim sustavima na trgovima

"Dok se na povijesnim glavnim trgovima prednost daje potpuno podzemnim sustavima s mehanizmom za podizanje i malim, usklađenim stupićima – kako bi se očuvale otvorene vizure i estetika – polupodzemne inačice uobičajene su u obližnjim pješačkim zonama te na ključnim točkama gusto naseljenih četvrti", piše ondje.

A na stranicama belgijske tvrtke Traflux, koja među ostalim proizvodi i polupodzemne sustave za odlaganje otpada, piše kako se u europskim gradovima s podzemnim spremnicima u povijesnim gradskim jezgrama najčešće postavljaju "potpuno ukopane hidraulične platforme u ravnini s tlom, pri čemu iznad popločane površine strše samo diskretni pristupni stupići visine do struka".

Nema ih u središtu Beča i Praga, ali ima u Ljubljani

Dok traju polemike i prijepori oko postavljanja podzemnih spremnika za otpad na Trgu bana Josipa Jelačića, provjerili smo ima li takvih ili sličnih spremnika na glavnim trgovima nekoliko velikih gradova u susjednim i obližnjim zemljama: Ljubljani, Beču, Budimpešti, Pragu, Münchenu, Milanu i Trstu. Pritom smo se poslužili panoramskom uslugom Street View na Googleovim kartama.

Beč Stephansplatz.png
Google Maps

U Beču (slika iznad) na središnjem Trgu svetog Stjepana (Stephansplatz) nismo vidjeli drugih spremnika osim koševa za otpad.

Isto je i u Pragu na čuvenom Starogradskom trgu (Staroměstské náměstí) kao i na Marijinom trgu (Marienplatz) u Münchenu (slika ispod).

München Marienplatz.png
Google Maps

U samom središtu Ljubljane, na Prešernovom trgu s Tromostovjem, nema podzemnih spremnika već samo uobičajenih samostojećih koševa za otpad. No desetak metara dalje, u obližnjoj Čopovoj ulici koja "izlazi" na Prešernov trg, nalazi se čak šest podzemnih kontejnera (slika ispod).

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Google Maps

Plastični kontejneri na jednom od trgova u Budimpešti

Budimpešta nema glavnog ili središnjeg trga, nego se takvima smatraju čak tri tamošnja trga. Na Vörösmartyjevom trgu u Pešti između mnogo kavana nismo uočili spremnike za otpad već i tamo samo uobičajene koševe za smeće. Na Trgu Elizabete (Erzsébet tér) čuvenom po travnjacima, fontanama i velikom panoramskom kotaču, također se vide samo obični koševi za smeće. A na Trgu Deák Ferenca, gdje je glavno čvorište linija podzemne željeznice, vide se tri plastična kontejnera za otpad.

Budimpešta.png
Google Maps

I na dvama prostranim trgovima talijanskih gradova - Trgu Duomo (Piazza del Duomo) u Milanu (slika ispod) i Trgu ujedinjenja (Piazza Unità d'Italia) u Trstu između brojnih terasa kavana vide se samo koševi za otpad, ne i spremnici.

Milano Piazza del Duomo.png
Google Maps

Podzemni spremnici u starim jezgrama Porta i Firenze

No u spomenutom izvješću ACR+ analizirani su primjeri šest europskih gradova - Antwerpena, Porta, Rotterdama, Firenze, Hamburga i Barcelone, koji se u sustavu prikupljanja otpada oslanjaju na podzemne spremnike.

Od spomenutih šest gradova, ističe se kako podzemni spremnici postoje u povijesnoj jezgri Porta uključujući tamošnji središnji Trg slobode Praça da Liberdade) te u Firenzi za koju se ističe podatak prema kojemu je čak 70 posto povijesne jezgre grada s Trgom sinjorije (Piazza della Signoria), inače područja pod zaštitom UNESCO-a, pokriveno podzemnim spremnicima za otpad.

Teme
europski gradovi glavni trg n1 teme otpad podzemni spremnici trg bana jelačića zagreb

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