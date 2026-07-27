Usred Zagreba postavljeni spremnici za otpad. Provjerili smo ima li ih na glavnim trgovima obližnjih metropola

Na novopostavljenoj betonskoj konstrukciji nalazi se pet otvora za otpad pa je za pretpostaviti da će ondje biti podzemni spremnici za miješani komunalni otpad, biootpad, papir i kartonsku ambalažu, plastiku i staklo. Na otvore će očito biti postavljeni metalni stupići s hidrauličnim poklopcem kroz koje će se otpad ubacivati u spremnike ukopane u tlo.