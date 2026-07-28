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TIČE SE SVETIŠTA

Župni ured iz Međugorja poslao važnu obavijest vjernicima nakon spaljivanja oltara

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Hina
|
28. srp. 2026. 12:37
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Međugorje
Denis Kapetanovic/PIXSELL

Župni ured Međugorja objavio je, nakon skrnavljenja Gospina kipa i spaljivanja vanjskog oltara, da svetište ostaje otvoreno te da se redoviti molitveni program odvija bez prekida.

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U priopćenju objavljenom nakon vandalskog čina, počinjenog u utorak u ranim jutarnjim satima, iz Župnog ureda poručili su da su "s velikom tugom" primili vijest o skrnavljenju prostora molitve te pozvali vjernike na molitvu i praštanje.

Ured je objavio da je odmah započelo čišćenje i sanacija oštećenja kako bi prostori ponovno bili pripremljeni za molitvu.

Na Gospinu kipu u mjestu ukazanja u Podbrdu ispisane su poruke na engleskom i poljskom jeziku. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije s porukom na poljskom jeziku o vidjelicama.

Policija provodi očevid i utvrđuje okolnosti događaja.

Na mjestu Podbrdu, gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. godine ukazuje Gospa, crnom bojom preliveno je lice i ruke Gospina kipa.

Na postolju je ispisan napis "Đavo u suknji" te poruka da su vidjelice lagale.

Na društvenim mrežama objavljena je videosnimka na kojoj se vidi osoba kako dolazi sa spremnikom goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i potom ga pali.

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije priopćilo je da je prvu dojavu zaprimila u 4:30 sati zbog oštećenja Gospina kipa, a u 5 sati zaprimljena je i prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova.

Požar je brzo ugašen.

Brojni vjernici mole se pred Gospinim kipom u Međugorju, kao i pred vanjskim oltarom ispred crkve Svetog Jakova.

Iako se u lokalnim medijima tvrdilo da je počinitelj otkriven, iz policije su to opovrgnuli.

Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu koje od 1981. godišnje posjeti više od milijun hodočasnika iz svih dijelova svijeta.

Sveta stolica još nije dala konačni sud o nadnaravnosti međugorskog fenomena koji se vezuje uz tvrdnje šestero vidjelaca da im se tamo od 1981. ukazuje Gospa.

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gospa međugorje oltar župni ured

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