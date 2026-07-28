Šokantno otkriće: Otišla u rodilište, a muž u kući našao tijela petero novorođenčadi

Prema informacijama iz istrage, suprug je, nakon što je njegova supruga otišla u bolnicu zbog bolova u trbuhu, pretraživao kutije koje su se nalazile u njihovu domu. Nakon ranije svađe oko sadržaja nekoliko kartonskih kutija u kući odlučio ih je pregledati. U jednoj od njih pronašao je ostatke tijela novorođenog djeteta u raspadnutom stanju.