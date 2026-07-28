UŽAS U FRANCUSKOJ
Šokantno otkriće: Otišla u rodilište, a muž u kući našao tijela petero novorođenčadi
Francuska policija istražuje slučaj koji je potresao javnost nakon što su u obiteljskoj kući u gradu Orangeu, na jugoistoku zemlje, pronađena tijela petero novorođenčadi.
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Kako navodi Le Parisien, jezivo otkriće uslijedilo je nakon što je žena u ponedjeljak rodila zdravo dijete u bolnici.
Prema informacijama iz istrage, suprug je, nakon što je njegova supruga otišla u bolnicu zbog bolova u trbuhu, pretraživao kutije koje su se nalazile u njihovu domu. Nakon ranije svađe oko sadržaja nekoliko kartonskih kutija u kući odlučio ih je pregledati. U jednoj od njih pronašao je ostatke tijela novorođenog djeteta u raspadnutom stanju.
O svemu je odmah obavijestio bolnicu, koja je slučaj prijavila pravosudnim tijelima. Nakon toga policija je obavila pretragu obiteljske kuće, gdje su u plastičnim vrećama spremljenima u kartonske kutije pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da pripadaju još četvero novorođenčadi.
Prema dostupnim informacijama, bračni par već ima dvoje djece, stare osam i 12 godina. Susjedi ih opisuju kao obitelj koja nije privlačila pozornost, a navodi se da je suprug zaposlen, dok je supruga bila kod kuće.
Žena se trenutno nalazi u bolnici te, prema zasad dostupnim informacijama, nije uhićena niti joj je određen pritvor.
Državno odvjetništvo za sada se nije službeno oglasilo o slučaju. Istraga je u tijeku, a očekuje se da će obdukcija i forenzička vještačenja utvrditi okolnosti smrti pronađene novorođenčadi te rasvijetliti sve okolnosti ovog slučaja.
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