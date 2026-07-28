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POTVRDILA POLICIJA

Uhićen muškarac osumnjičen zbog vandalizma u Međugorju

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N1 Info
|
28. srp. 2026. 13:26
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Hercegovina.info

Uhićen je muškarac koji je zapalio oltar u Međugorju

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MUP Hercegovačko-neretvanske županije potvrdio je za Hercegovina.info da je na području Županije Zapadnohercegovačke policija uhitila muškarca koji se sumnjiči za vandalske činove počinjene tijekom noći u Međugorju.

Nakon dojave o incidentu, policija je uspostavila sigurnosni obruč oko Međugorja i okolnih mjesta, raspoređujući više ophodnji i kontrolnih točaka. 

Zasad nisu objavljeni identitet, državljanstvo ni drugi podaci o uhićenom muškarcu. Policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i motiv.

Podsjetimo, tijekom noći s ponedjeljka na utorak u Međugorju je zabilježeno više vandalskih incidenata.

Osim požara na vanjskom oltaru, oštećeni su i Gospini kipovi na Podbrdu i kod Plavog križa, a prijava o oskvrnuću kipa na Brdu ukazanja zaprimljena je u utorak u ranim jutarnjim satima.

Nadzorna kamera zabilježila je muškarca koji je u 4:46 sati došao do vanjskog oltara iza crkve svetog Jakova, polio prostor zapaljivom tekućinom, izazvao požar te se potom udaljio s mjesta događaja.

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Teme
međugorje policija vandali vandalizam

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