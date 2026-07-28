UDARIO U STUP I ZID
Mladić bježao policiji u Dubrovniku pa s motociklom završio u moru. Umro je
Dvadesetogodišnji motociklist preminuo je u dubrovačkoj bolnici od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći u ponedjeljak poslijepodne u dubrovačkom naselju Mokošica, izvijestila je u utorak Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.
Oglas
Policija je u priopćenju navela da je do prometne nesreće došlo kada je motociklist na cesti, ulaskom u desni nepregledni zavoj, zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad motociklom.
"S motociklom je pao na kolnik te u nekontroliranom klizanju udario u betonski stup, a potom i u kameni zid, nakon čega je s motociklom pao u more na dubinu od oko pola metra", navela je policija.
Iz policije navode kako su ranije, prije prometne nesreće, policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije "Kobre" pokušali zaustaviti motocikl bez registarskih oznaka te ga u jednom trenutku zaobišli u namjeri njegova zaustavljanja, ali se motociklist nije zaustavio nego je velikom brzinom nastavio vožnju.
"Dužni smo istaknuti kako policijski službenici ni u jednom trenutku nisu poduzeli mjere progona za motociklom niti su u ijednom trenutku koristili zvučne ili svjetlosne signale", navodi se u priopćenju.
Nastradali 20-godišnjak upravljao je motociklom prije stjecanja prava na upravljanje, a motocikl kojim je upravljao bio je neregistriran. Prethodno je više puta sankcioniran zbog najtežih prometnih prekršaja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas