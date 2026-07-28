Više od 50 ozlijeđenih
VIDEO / Kaos nakon jakog potresa: Ljudi zarobljeni u trgovačkom centru, ima mrtvih. Urušene kuće, napukli mostovi...
Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je jugozapadni Japan, a među najteže pogođenim područjima je prefektura Kumamoto na otoku Kyushu. Ljudi su ostali zarobljeni u trgovačkom centru nakon urušavanja dijela objekta a prema informacijama lokalne televizije, više je smrtnih slučajeva.
Japanske službe izvijestile su da je u trgovačkom centru Aeon Mall u području Kumamota zarobljeno više ljudi.
Fuji TV, lokalna televizijska postaja, izvijestila je da je više ljudi poginulo u trgovačkom centru koji se srušio u Kumamotu, prenosi SkyNews.
Lokalni mediji navode kako je nakon potresa prijavljena i eksplozija u objektu, no okolnosti tog događaja još se utvrđuju.
Potres je zabilježen u 16:27 po lokalnom vremenu, a epicentar se nalazio na dubini od oko 10 kilometara. Zbog opasnosti od naknadnih snažnih podrhtavanja japanska meteorološka služba upozorila je stanovnike na moguću opasnost od novih udara, piše BBC.
Urušio se drugi kat trgovačkog kompleksa
U gradu Kashima urušio se drugi kat trgovačkog kompleksa, pri čemu je, prema informacijama vatrogasne službe, više ljudi ostalo zarobljeno unutar zgrade.
Japanska javna televizija NHK, pozivajući se na nacionalnu policiju, javlja da se nekoliko zaposlenika vodi kao nestalo nakon što se trgovački centar djelomično urušio u eksploziji koja je uslijedila nakon snažnog potresa u japanskom gradu Kumamotu
Nakon potresa kratkotrajno je izdano upozorenje na tsunami, koje je ukinuto unutar sat vremena. Više od 150.000 ljudi dobilo je upute da se premjesti u skloništa.
Japanski javni servis NHK izvijestio je da je najmanje 50 osoba prevezeno u bolnice, dok je oko deset ozlijeđenih bilo iz doma za starije osobe. Točan broj ozlijeđenih i razmjeri materijalne štete još se procjenjuju.
Snimke koje je objavila televizija NHK prikazuju napuknute ceste i mostove, kao i nekoliko objekata zahvaćenih požarom. Zbog potresa prekinut je željeznički promet, a tisuće kućanstava ostale su bez električne energije.
Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da vlasti još procjenjuju posljedice potresa, ali da su već potvrđene ozljede među stanovništvom.
Na teren su upućene spasilačke službe, uključujući japanske snage samoobrane, vatrogasce i obalnu stražu. Glavni tajnik vlade Minoru Kihara pozvao je stanovnike najteže pogođenih područja da prate upute lokalnih vlasti putem radija, televizije i interneta te da ostanu mirni.
Japan se nalazi među seizmički najaktivnijim državama svijeta i godišnje bilježi oko 1500 potresa.
Više od 46.000 kućanstava bez struje
Više od 46.000 kućanstava trenutno je bez struje nakon potresa, prema Kyushu Electric Poweru, iako se čini da se broj smanjuje, što ukazuje na to da se dio struje obnavlja. Tvrtka kaže da je osnovala jedinicu za hitne intervencije kako bi pomogla u obnavljanju struje, navodi CNN.
Nuklearna elektrana Sendai, koja se nalazi oko 100 kilometara od epicentra potresa, nije pretrpjela nikakvu štetu, prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju UN-a koja je citirala informacije japanskog tijela za nuklearnu regulaciju.
Zabilježeno više od 60 naknadnih potresa
Japanska meteorološka agencija navodi da je nakon današnjeg prvog potresa zabilježen ukupno 61 naknadni potres. Navodi se da su se kretali od jedan do šest po seizmičkom intenzitetu.
Uz ljestvicu mjerenja magnitude, Japan koristi vlastitu ljestvicu seizmičkog intenziteta. Ona se kreće od nule do sedam po jačini. Nula znači da ljudi uopće ne osjećaju nikakvo podrhtavanje, dok sedam znači da će potres pomicati ili bacati namještaj.
Spasilački timovi vođeni načelom 'ljudski život na prvom mjestu'
"Na zahtjev guvernera Kumamota, Snage samoobrane trenutno djeluju u područjima pogođenim katastrofom s 3600 pripadnika.
U ovoj kritičnoj situaciji, vođeni načelom 'ljudski život na prvom mjestu', blisko surađujemo s lokalnim vlastima kako bismo što više smanjili štetu i osigurali sigurnost javnosti", izjavila je japanska premijerka.
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