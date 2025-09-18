Oglas

PRIJETNJA ILI PRILIKA?

Građani Rijeke u panici zbog dolaska proizvođača oružja

Borna Šmer
18. ruj. 2025.

Najveći njemački proizvođač oružja dolazi na Kvarner. Preuzimanjem Lürssenove vojne brodogradnje širi svoje carstvo i stavlja pod kontrolu i riječki NVL. Vijest je to koja je zatresla lokalnu politiku i javnost jer postoji strah da Rijeka tako postaje vojna meta.

