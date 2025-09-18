PRIJETNJA ILI PRILIKA?
Građani Rijeke u panici zbog dolaska proizvođača oružja
Borna Šmer
|
18. ruj. 2025. 18:53
| N1 INFO
|
0komentara
Najveći njemački proizvođač oružja dolazi na Kvarner. Preuzimanjem Lürssenove vojne brodogradnje širi svoje carstvo i stavlja pod kontrolu i riječki NVL. Vijest je to koja je zatresla lokalnu politiku i javnost jer postoji strah da Rijeka tako postaje vojna meta.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 18 min.
SK
|
prije 3h
Najnovije
Oglas
Oglas