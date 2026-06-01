Satelitske snimke pokazuju koliko je Iran oštetio američkih vojnih lokacija na Bliskom istoku

Analiza satelitskih snimaka pokazuje da su iranski napadi teško oštetili američke zrakoplove za nadzor i dopunu gorivom u zračnoj bazi Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji. Na snimkama su vidljivi oštećeni zrakoplovi i krateri nastali eksplozijama. Jedan od uništenih zrakoplova identificiran je kao izviđački avion E-3 Sentry, čija bi zamjena, prema američkim medijima, mogla stajati i do 700 milijuna dolara.