Iranski udari
Satelitske snimke pokazuju koliko je Iran oštetio američkih vojnih lokacija na Bliskom istoku
Iran je od početka rata oštetio najmanje 20 američkih vojnih objekata na Bliskom istoku, pokazuju satelitske snimke i videosadržaji koje je analizirao BBC Verify. Nalazi sugeriraju da su iranski napadi bili znatno opsežniji nego što je dosad javno priznato.
Prema analizi, Teheran je od kraja veljače gađao ključne vojne objekte u osam zemalja Bliskog istoka, pri čemu je pričinjena šteta vrijedna više milijuna dolara na naprednim sustavima protuzračne obrane, zrakoplovima za dopunu gorivom u zraku te radarskoj opremi.
Iran je napade usmjerio na američke baze i zajedničke vojne objekte kao odgovor na američko-izraelske udare na ciljeve u Iranu i Libanonu tijekom posljednja tri mjeseca. Pentagon tvrdi da je od početka operacije Epic Fury pogodio više od 13.000 ciljeva na području Irana, piše BBC.
Washington tvrdi da je iranska vojska oslabljena
Modžtaba Hamenei nastoji naglasiti uspjeh iranskih napada na američke objekte. U izjavi objavljenoj u utorak poručio je da Bliski istok više nije "sigurno mjesto" za američke vojne baze.
S druge strane, Bijela kuća više je puta tvrdila da su iranske vojne sposobnosti gotovo uništene. Međutim, vojni analitičari smatraju da razmjeri štete na američkim objektima pokazuju kako su iranski protuudari bili precizniji i učinkovitiji nego što su američki dužnosnici ranije priznavali.
Pojedini analitičari smatraju da je stvarni broj pogođenih baza još veći te da bi mogao dosezati čak 28 objekata.
Uništeni napredni sustavi proturaketne obrane
Među najvrjednijom oštećenom opremom nalaze se tri moderna sustava proturaketne obrane THAAD, smještena u zračnim bazama Al Ruwais i Al Sader u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu.
Sjedinjene Države raspolažu sa samo osam baterija sustava THAAD širom svijeta. Svaka stoji oko milijardu dolara za proizvodnju, zahtijeva posadu od približno 100 vojnika, a pojedina presretačka raketa košta oko 12,7 milijuna dolara.
Pogođeni zrakoplovi i komunikacijski sustavi
Analiza satelitskih snimaka pokazuje da su iranski napadi teško oštetili američke zrakoplove za nadzor i dopunu gorivom u zračnoj bazi Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji. Na snimkama su vidljivi oštećeni zrakoplovi i krateri nastali eksplozijama. Jedan od uništenih zrakoplova identificiran je kao izviđački avion E-3 Sentry, čija bi zamjena, prema američkim medijima, mogla stajati i do 700 milijuna dolara.
Napadnute su i zračna baza Ali Al Salem te vojni kamp Arifjan u Kuvajtu. Analitičari su na satelitskim snimkama identificirali uništena skladišta goriva, hangare za zrakoplove i smještajne objekte za vojno osoblje. U kampu Arifjan tvrtka Janes zabilježila je značajna oštećenja satelitskih komunikacijskih sustava.
Pentagon procjenjuje troškove na 29 milijardi dolara
Ukupne razmjere štete teško je procijeniti, no Pentagon je u svibnju procijenio da je operacija Epic Fury dosad stajala oko 29 milijardi dolara. Velik dio tog iznosa odnosi se na popravak ili zamjenu vojne opreme uništene tijekom sukoba. Demokratski zastupnici smatraju da je ta procjena preniska.
Prema istom izvješću, od veljače su uništena ili oštećena najmanje 42 zrakoplova, uključujući borbene avione F-15 i F-35, 24 bespilotne letjelice MQ-9 Reaper te jedan jurišni zrakoplov A-10.
Iran promijenio taktiku
Za razliku od skupih američkih sustava, Iran je navodno koristio relativno jeftine i lako zamjenjive dronove za napade na ciljeve diljem regije. Stručnjaci ističu da se iranska taktika tijekom sukoba značajno promijenila. Početni valovi napada sastojali su se od velikog broja projektila usmjerenih na gradove i vojne baze, dok su kasnije operacije postale znatno preciznije.
"Početni napadi bili su osmišljeni kako bi brojnošću preopteretili sustave protuzračne i proturaketne obrane", rekla je Kelly Grieco iz američkog think tanka Stimson Center. "Već nakon nekoliko dana Iran je prešao na manje, preciznije udare usmjerene prema ciljevima visoke vrijednosti, čuvajući preostale projektile i dronove za najvažnije mete", dodala je.
Analitičari tvrde da je američka vojska u ranoj fazi sukoba podcijenila brzinu prilagodbe iranske strategije te nije na vrijeme premjestila dio zrakoplova iz dosega iranskih dronova i projektila.
Primirje pod novim pritiskom
Hamenei je poručio da "narodi i zemlje regije više neće služiti kao štit američkim bazama" te dodao da Sjedinjene Države više neće imati sigurno uporište za vojnu prisutnost na Bliskom istoku.
Iranska Revolucionarna garda priopćila je u četvrtak da je gađala jednu američku bazu u regiji nakon novih američkih udara na jug Irana. Analitičarka Kelly Grieco upozorava da bi u slučaju raspada primirja postojeća oštećenja američkih baza mogla predstavljati ozbiljan problem za obranu regije.
"Ovaj sukob značajno je iscrpio američke i savezničke zalihe sustava protuzračne obrane", rekla je i zaključila: "Ne postoji brz način za njihovu nadoknadu, što znači da bi svaki novi iranski napad bio dočekan sa znatno manjim brojem presretača nego na početku sukoba".
