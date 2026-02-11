Oglas

Riječki liječnik za n1

Bressan posebno istaknuo jednu karakteristiku novog ministra Ružića

author
N1 Hrvatska
|
11. velj. 2026. 13:23

Riječki liječnik i član KoHOM-a Leonardo Bressan gostovao je u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak razgovarao je o novopostavljenom ministru rada i socijalne politike Alenu Ružiću i očekivanjima, kao i potrebama tog golemog resora na čije čelo dolazi.

Oglas

Teme
N1 Studio uživo N1 TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ