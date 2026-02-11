"Matematika nije komplicirana"
Čačić: Nijedan lider po karizmi nije ispred Milanovića. On je apsolutno premijerski kandidat!
N1 Hrvatska
|
11. velj. 2026. 15:07
|
0komentara
Bivši ministar gospodarstva i predsjednik stranke Reformisti Radimir Čačić gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak. Razgovarali su o idućim parlamentarnim izborima i mogućoj kandidaturi Zorana Milanovića te ostalim aktualnostima.
