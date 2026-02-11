Oglas

"Matematika nije komplicirana"

Čačić: Nijedan lider po karizmi nije ispred Milanovića. On je apsolutno premijerski kandidat!

author
N1 Hrvatska
|
11. velj. 2026. 15:07

Bivši ministar gospodarstva i predsjednik stranke Reformisti Radimir Čačić gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak. Razgovarali su o idućim parlamentarnim izborima i mogućoj kandidaturi Zorana Milanovića te ostalim aktualnostima.

