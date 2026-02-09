Kada je bio zadnji veliki zeleni projekt u Hrvatskoj? Direktorica Obnovljivih izvora: "Dobro pitanje"

Hrvatska bi trebala ubrzati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, recentna je ocjena OECD-a. O tome što se događa s obnovljivim izvorima, odustaje li Hrvatska od zelenih izvora te kakvi su trendovi naša Nataša Božić razgovarala je s direktoricom Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH-a).

Podijeli

Oglas