Oglas

Hasanbegović i Goldstein

Povjesničari složni: Trump je imao holivudski nastup. Puno velikih riječi, a iza toga - ništa

author
N1 Info
|
13. lis. 2025. 17:15

Povjesničari Zlatko Hasanbegović i Ivo Goldstein bili su gosti N1 Studija uživo kod našeg Ivana Hrstića s kojim su razgovarali o okončanju rata u Gazi, puštanju izraelskih talaca te govoru Donalda Trumpa u izraelskom parlamentu.

Oglas

Teme
Ivo Goldstein N1 studio uživo N1TV VIDEO video zlatko Hasabegović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ