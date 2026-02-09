Oglas

Martina Vlašić Iljkić

SDP: "Diskriministar" Piletić treba otići, a ministarstvo socijale mora biti samostalno

author
Nataša Božić
|
09. velj. 2026. 16:02

“Diskriministar Piletić” – tim su riječima na društvenim mrežama SDP-ovci označili resornog ministra Marina Piletića nakon odluke Upravnog suda u Zagrebu da država mora nastaviti postupke za inkluzivni dodatak onima koji su umrli prije nego su dočekali rješenje od spore države. Obitelji imaju pravo na zaostatke, proizlazi iz presude u oglednom postupku vođenom na Upravnom sudu, gdje pravorijek čeka još više od 200 takvih tužbi. Ostavku Piletića zatražila je u emisiji N1 Studio uživo i saborska zastupnica SDP-a Martina Vlašić Iljkić.

Oglas

Teme
N1 studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ