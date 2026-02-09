Martina Vlašić Iljkić
SDP: "Diskriministar" Piletić treba otići, a ministarstvo socijale mora biti samostalno
“Diskriministar Piletić” – tim su riječima na društvenim mrežama SDP-ovci označili resornog ministra Marina Piletića nakon odluke Upravnog suda u Zagrebu da država mora nastaviti postupke za inkluzivni dodatak onima koji su umrli prije nego su dočekali rješenje od spore države. Obitelji imaju pravo na zaostatke, proizlazi iz presude u oglednom postupku vođenom na Upravnom sudu, gdje pravorijek čeka još više od 200 takvih tužbi. Ostavku Piletića zatražila je u emisiji N1 Studio uživo i saborska zastupnica SDP-a Martina Vlašić Iljkić.
