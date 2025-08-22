Oglas

Izbori u rujnu

Hoće li se Grmoja kandidirati za predsjednika Mosta? "Jedna od opcija"

author
N1 Hrvatska
|
22. kol. 2025. 12:02

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta. Razgovarali su, između ostaloga, o najavljenom pojačanom nadzoru nad porukama koje izmjenjuju građani i hoće li se Grmoja kandidirati za predsjednika stranke.

