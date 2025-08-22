Izbori u rujnu
Hoće li se Grmoja kandidirati za predsjednika Mosta? "Jedna od opcija"
N1 Hrvatska
|
22. kol. 2025. 12:02
| Novi dan
|
0komentara
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta. Razgovarali su, između ostaloga, o najavljenom pojačanom nadzoru nad porukama koje izmjenjuju građani i hoće li se Grmoja kandidirati za predsjednika stranke.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 4 min.
Najnovije
Ostali sportovi
|
prije 51 min.|
Oglas
Oglas