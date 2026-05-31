buknulo skladište streljiva

VIDEO / Eksplozija u Mjanmaru: Poginulo najmanje 50 ljudi

Hina
31. svi. 2026. 21:04
Najmanje 50 ljudi poginulo je u eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku Mjanmara, izvijestili su u nedjelju lokalni mediji, a do nesreće je došlo na teritoriju pod kontrolom pobunjenika, koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji.

Još 70 ih je ozlijeđeno u toj nesreći koja se dogodila u gradu Namhkamu u državi Shan, blizu kineske granice, prema prvim podacima hitnih službi.

Eksplozija je oštetila nekoliko stambenih zgrada u tom području, a spasioci još uvijek pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, izvijestili su mediji.

Bolnica u Namhkamu izvijestila je o ozbiljnom nedostatku krvi potrebne za liječenje ozlijeđenih.

Pobunjenička skupina TNLA potvrdila je da je zgrada jedno od njihovih skladišta streljiva.

Sadržavala je komercijalni eksploziv namijenjen za upotrebu u kamenolomu kojim upravlja skupina, rekli su.

TNLA je izrazila sućut žrtvama eksplozije i najavila temeljitu istragu uzroka eksplozije.

Mjanmar je u građanskom ratu otkako je vojska preuzela vlast u puču 2021. godine, a hunta se bori protiv niza prodemokratskih gerilaca i moćnih naoružanih skupina etničkih manjina.

Nacionalnooslobodilačka vojska Ta'ang (TNLA) jedna je od najmoćnijih etničkih pobunjeničkih skupina u zemlji.  

