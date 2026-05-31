Oglas

letjelica ruskog dizajna

Rumunjska otkrila detalje o dronu koji je pogodio stambenu zgradu

author
Hina
|
31. svi. 2026. 20:23
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Rumunjska
Romanian Department for Emergency Situations (DSU)/Handout via REUTERS

Dron koji je udario u zgradu u Rumunjskoj blizu ukrajinske granice u noći s 28. na 29. svibnja bio je Geran-2, letjelica ruskog dizajna, izjavio je u nedjelju rumunjski predsjednik Nicusor Dan.

Oglas

"Dron koji se srušio u četvrtak navečer u Galatiju je Geran-2 ruskog podrijetla. To je nedvosmislen zaključak tehničkog izvješća koje su finalizirali rumunjski državni stručnjaci", naveo je u poruci na X-u, uz četiri slike koje navodno prikazuju zrakoplov.

Četrnaestogodišnji dječak i 53-godišnja žena hospitalizirani su nakon prvog pada drona na stambenu zgradu izvan Ukrajine otkako je u veljači 2022. Rusija pokrenula invazija na tu zemlju.

Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da osmišljava provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je u petak da "nitko" ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza.

U svojoj poruci u nedjelju, rumunjski šef države ustvrdio je da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala "isključivu odgovornost" Moskve.

„Na pronađenim fragmentima identificiran je ćirilični natpis "ГЕРАН-2". Analiza elektroničkih komponenti, navigacijskih sustava, upravljačkih modula, motora i strukturnih elemenata otkriva sličnosti, čak i identične karakteristike, s onima drugih bespilotnih letjelica Geran-2 koje su prethodno pronađene na rumunjskom teritoriju“, nastavio je.

„Fizičke i kemijske analize potvrdile su prisutnost istih vrsta materijala i goriva kao one koje su više puta identificirane u bespilotnim letjelicama ove serije“, dodao je Dan.

Od početka sukoba u Ukrajini, deseci bespilotnih letjelica zalutali su u Rumunjsku.

Dron koji se u četvrtak navečer srušio na zgradu ušao je u rumunjski zračni prostor upravo u trenutku kada je ruska vojska napadala Ukrajinu, naglasile su rumunjske vlasti.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dron rumunjska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ