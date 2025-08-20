Oglas

NAPETOST NA ULICAMA

Igor Božić: Vlast Srbije počela je koristiti pretjeranu silu i protiv naših novinara

N1 Hrvatska
20. kol. 2025. 12:14

News direktor N1 Srbija Igor Božić otkrio je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim se sve izazovima njegovi novinari suočavaju tijekom prosvjeda protiv aktualne vlasti u Srbiji, predvođene predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

