Igor Božić: Vlast Srbije počela je koristiti pretjeranu silu i protiv naših novinara
20. kol. 2025. 12:14
News direktor N1 Srbija Igor Božić otkrio je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim se sve izazovima njegovi novinari suočavaju tijekom prosvjeda protiv aktualne vlasti u Srbiji, predvođene predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
