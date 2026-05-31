Oglas

prijevremeni izbori

Neslužbeni rezultati: Dvaput uhićeni Grgić ponovno izabran za gradonačelnika

author
Hina
|
31. svi. 2026. 22:16
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_130226_146477828
Davor Javorovic/PIXSELL

Prema neslužbenim rezultatima, u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške i njegova zamjenika, povjerenje birača dobio je kandidat Nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58 posto glasova, zajedno sa svojom zamjenicom Sabinom Vlaović.

Oglas

Njegov protukandidat Bernardin Trnka (HDZ) osvojio 38,41 posto glasova s kandidatom za zamjenika Brunom Bušićem.

Pravo glasa na prijevremenim izborima u nedjelju imalo je 11.298 birača, koji su mogli glasovati na 27 biračkih mjesta na području grada, a birališta su bila otvorena od 7 do 19 sati.

Trenutno se očekuje odluka Gradskog izbornog povjerenstva o ponavljanju izbora u biračkom mjestu broj 23, Prognaničko naselje, Kovačevac, zbog prijavljenih nepravilnosti prilikom provođenja izbora.

U drugom krugu birači su odlučivali između dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, kandidata Nezavisne liste, i Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a.

Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine. Grgić je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela, nakon čega je Vlada Republike Hrvatske raspisala prijevremene izbore za gradonačelnika i njegova zamjenika.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
nova gradiška izbori vinko grgić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ