Neslužbeni rezultati: Dvaput uhićeni Grgić ponovno izabran za gradonačelnika
Prema neslužbenim rezultatima, u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške i njegova zamjenika, povjerenje birača dobio je kandidat Nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58 posto glasova, zajedno sa svojom zamjenicom Sabinom Vlaović.
Njegov protukandidat Bernardin Trnka (HDZ) osvojio 38,41 posto glasova s kandidatom za zamjenika Brunom Bušićem.
Pravo glasa na prijevremenim izborima u nedjelju imalo je 11.298 birača, koji su mogli glasovati na 27 biračkih mjesta na području grada, a birališta su bila otvorena od 7 do 19 sati.
Trenutno se očekuje odluka Gradskog izbornog povjerenstva o ponavljanju izbora u biračkom mjestu broj 23, Prognaničko naselje, Kovačevac, zbog prijavljenih nepravilnosti prilikom provođenja izbora.
U drugom krugu birači su odlučivali između dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, kandidata Nezavisne liste, i Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a.
Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine. Grgić je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela, nakon čega je Vlada Republike Hrvatske raspisala prijevremene izbore za gradonačelnika i njegova zamjenika.
