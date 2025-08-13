KLJUČNA TEMA
Ivan Lakoš o hrvatskoj strategiji za razvoj umjetne inteligencije
N1 Hrvatska
|
13. kol. 2025. 11:44
| Novi dan
|
0komentara
Ivan Lakoš iz Ministarstva pravosuđa, u Novom danu s Ninom Kljenak govorio je o hrvatskoj strategiji za razvoj umjetne inteligencije.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Crna kronika
|
prije 43 min.|
Oglas
Oglas