Iranski predsjednik podnio je ostavku? Vlasti: Lažna vijest

Napetosti na Bliskom istoku eskalirale su otkako su SAD i Izrael krajem veljače pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, istovremeno zatvarajući Hormuški tjesnac. Prekid vatre stupio je na snagu 8. travnja posredovanjem Pakistana, ali naknadni pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.