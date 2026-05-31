Režim demantira

Iranski predsjednik podnio je ostavku? Vlasti: Lažna vijest

N1 Info
31. svi. 2026. 22:45
Masud Pezeškian - AFP
Atta KENARE / AFP

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan navodno je poslao pismo ostavke vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju, objavio je Iran International, medij blizak iranskoj opoziciji. Vlasti u Teheranu odmah su demantirale taj izvještaj

Iran international, u tekstu temeljenom na jednom izvoru, navodi da je Pezeškijan posljednjih sati poslao formalno pismo uredu vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija, podnoseći ostavku.

Prema pisanju tog medija, bliskog opoziciji režima u Teheranu, Pezeškijan je u pismu koristio neuobičajeno oštar jezik i upozorio da je državna upravljačka struktura 'učinkovito skrenula sa službenih kolosijeka'.

Iranski predsjednik je također ustvrdio, prema citiranom izvoru, da su ključni centri moći u Iranu pod punom kontrolom određene skupine zapovjednika Revolucionarne garde, prenosi tportal.

Režim demantira pisanje Irana International

Visoki iranski dužnosnik demantirao je nedjeljna izvješća u kojima se tvrdi da je predsjednik Masud Pezeškijan podnio ostavku.

U objavi na društvenoj mreži X, zamjenik šefa za komunikacije predsjedničkog ureda Mehdi Tabatabaei odbacio je izvješća o ostavci kao 'lažna', nazvavši ih nastavkom 'medijskih igara' određenih stranih medija.

'Pezeškijan neće odustati od služenja iranskom narodu', rekao je, naglašavajući da se Iran 'neće povući s puta jedinstva i solidarnosti'.

Tabatabaei je dodao da će oni koji žele potkopati iransko nacionalno jedinstvo još jednom 'tu želju odnijeti u grob', odbacujući nagađanja o podjelama unutar zemlje.

Napetosti na Bliskom istoku eskalirale su otkako su SAD i Izrael krajem veljače pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, istovremeno zatvarajući Hormuški tjesnac. Prekid vatre stupio je na snagu 8. travnja posredovanjem Pakistana, ali naknadni pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Iran i SAD od tada nastavljaju razmjenjivati ​​prijedloge i protuprijedloge u nastojanju da nastave izravne pregovore i okončaju rat.

