Režim demantira
Iranski predsjednik podnio je ostavku? Vlasti: Lažna vijest
Predsjednik Irana Masud Pezeškijan navodno je poslao pismo ostavke vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju, objavio je Iran International, medij blizak iranskoj opoziciji. Vlasti u Teheranu odmah su demantirale taj izvještaj
Iran international, u tekstu temeljenom na jednom izvoru, navodi da je Pezeškijan posljednjih sati poslao formalno pismo uredu vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija, podnoseći ostavku.
Prema pisanju tog medija, bliskog opoziciji režima u Teheranu, Pezeškijan je u pismu koristio neuobičajeno oštar jezik i upozorio da je državna upravljačka struktura 'učinkovito skrenula sa službenih kolosijeka'.
Iranski predsjednik je također ustvrdio, prema citiranom izvoru, da su ključni centri moći u Iranu pod punom kontrolom određene skupine zapovjednika Revolucionarne garde, prenosi tportal.
Režim demantira pisanje Irana International
Visoki iranski dužnosnik demantirao je nedjeljna izvješća u kojima se tvrdi da je predsjednik Masud Pezeškijan podnio ostavku.
U objavi na društvenoj mreži X, zamjenik šefa za komunikacije predsjedničkog ureda Mehdi Tabatabaei odbacio je izvješća o ostavci kao 'lažna', nazvavši ih nastavkom 'medijskih igara' određenih stranih medija.
'Pezeškijan neće odustati od služenja iranskom narodu', rekao je, naglašavajući da se Iran 'neće povući s puta jedinstva i solidarnosti'.
Tabatabaei je dodao da će oni koji žele potkopati iransko nacionalno jedinstvo još jednom 'tu želju odnijeti u grob', odbacujući nagađanja o podjelama unutar zemlje.
Napetosti na Bliskom istoku eskalirale su otkako su SAD i Izrael krajem veljače pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, istovremeno zatvarajući Hormuški tjesnac. Prekid vatre stupio je na snagu 8. travnja posredovanjem Pakistana, ali naknadni pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.
Iran i SAD od tada nastavljaju razmjenjivati prijedloge i protuprijedloge u nastojanju da nastave izravne pregovore i okončaju rat.
