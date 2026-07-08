Krstulović Opara o mimohodu u Parizu: To nije sukob između dva brda, to je sukob sa zakonom. Jedna strana ga ne poštuje

Bivši gradonačelnik Splita i predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara bio je gost naše Hanan Nanić u Novom danu i komentirao NATO summit u Ankari, ali i sukob Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike oko odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Parizu.

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