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Nesloga u vanjskoj politici

Krstulović Opara o mimohodu u Parizu: To nije sukob između dva brda, to je sukob sa zakonom. Jedna strana ga ne poštuje

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N1 Info
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08. srp. 2026. 11:50
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Bivši gradonačelnik Splita i predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara bio je gost naše Hanan Nanić u Novom danu i komentirao NATO summit u Ankari, ali i sukob Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike oko odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Parizu.

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andro krstulović opara n1 tv novi dan video

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