Nesloga u vanjskoj politici
Krstulović Opara o mimohodu u Parizu: To nije sukob između dva brda, to je sukob sa zakonom. Jedna strana ga ne poštuje
Bivši gradonačelnik Splita i predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara bio je gost naše Hanan Nanić u Novom danu i komentirao NATO summit u Ankari, ali i sukob Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike oko odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Parizu.
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