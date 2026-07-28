Slom njemačkog industrijskog diva čije baterije ima gotovo svako domaćinstvo

Varta zapošljava oko 3.260 radnika, većinom u sjedištu u Ellwangenu, dok ih je oko 350 zaposleno u pogonu u Nördlingenu. O budućnosti tvrtke odlučit će sud i vjerovnici, a prema medijskim napisima, pogon u Nördlingenu trebao bi biti zatvoren nakon izvršenja preostalih ugovornih obveza.