PRESUDIO IM APPLE
Slom njemačkog industrijskog diva čije baterije ima gotovo svako domaćinstvo
Njemački proizvođač baterija Varta AG, čiji su proizvodi prisutni u gotovo svakom kućanstvu, podnio je zahtjev za pokretanje postupka insolventnosti uz samostalno upravljanje.
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Analitičari kao glavne razloge financijskih problema navode sve jaču konkurenciju kineskih proizvođača te gubitak Applea, jednog od najvećih kupaca, koji se okrenuo jeftinijim azijskim dobavljačima.
Varta je u pogonu u Nördlingenu proizvodila specijalne mikrobaterije CoinPower za Appleove bežične slušalice AirPods, a upravo je gubitak tog posla snažno pogodio poslovanje kompanije, piše Forbes BiH.
A htjeli su biti lideri u inovativnim rješenjima
Istodobno je tvrtka pokrenula skupa ulaganja u proizvodnju baterijskih sustava za električna vozila i sustava za pohranu energije. Dodatni pritisak stvorili su rast troškova energije i rada u Njemačkoj te cjenovna konkurencija azijskih proizvođača na tržištu potrošačke elektronike.
Ironično, samo godinu dana prije pokretanja postupka insolventnosti izvršni direktor Varte Michael Ostermann izjavio je da kompanija želi dodatno ojačati svoju konkurentnost i učvrstiti poziciju europskog tehnološkog lidera u području inovativnih rješenja za pohranu energije.
Prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću za 2024. godinu, Varta je ostvarila prihod od 793 milijuna eura, ali je godinu završila s neto gubitkom od 64,5 milijuna eura.
O budućnosti tvrtke odlučuju sud i vjerovnici
Kompanija je tijekom srpnja podnijela četiri zahtjeva za pokretanje postupka insolventnosti Okružnom sudu u Stuttgartu, nakon što su njezini najveći dioničari, Porsche AG i austrijski investitor Michael Tojner, odbili osigurati dodatni kapital potreban za nastavak poslovanja.
Varta zapošljava oko 3.260 radnika, većinom u sjedištu u Ellwangenu, dok ih je oko 350 zaposleno u pogonu u Nördlingenu. O budućnosti tvrtke odlučit će sud i vjerovnici, a prema medijskim napisima, pogon u Nördlingenu trebao bi biti zatvoren nakon izvršenja preostalih ugovornih obveza.
Što će preživjeti stečaj?
Glavni vjerovnici, među kojima su Deutsche Bank te investicijski fondovi RBC BlueBay, Blantyre i Whitebox, predlažu restrukturiranje kompanije. Plan je izdvojiti profitabilni dio poslovanja koji proizvodi klasične kućanske baterije (AA, AAA i druge) u novu tvrtku, dok bi ostali dijelovi koncerna, uključujući Varta Microbattery i Varta Storage, završili u stečaju ili bili značajno smanjeni.
Reuters navodi da ključni vjerovnici namjeravaju preuzeti profitabilni segment proizvodnje kućanskih baterija, dok je Michael Tojner iskazao interes za odjel mikrobaterija.
Stečaj ne obuhvaća proizvodnju Vartinih automobilskih akumulatora. Taj je dio poslovanja ranije izdvojen iz Varta AG-a i danas je u vlasništvu američke kompanije Clarios.
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