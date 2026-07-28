115 mladih vojnika završilo specijalističku obuku: "Sviđa mi se jer se dosta puca"

Nakon temeljnog vojnog osposobljavanja, u Hrvatskoj je vojsci ostao i vojnik Marin Franko Buzdovačić. ''Obuka je vrlo zanimljiva i dobro organizirana. Posebno mi se sviđa obuka za puškostrojničara jer se dosta puca i upravo mi je taj dio najzanimljiviji'', naglasio je Buzdovačić koji će se pridružiti bojni Pauci u Kninu.