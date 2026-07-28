NOVE SNAGE
115 mladih vojnika završilo specijalističku obuku: "Sviđa mi se jer se dosta puca"
Sto petnaest mladih pripadnika Hrvatske vojske završilo je osmotjednu specijalističku vojnu obuku koja je obuhvaćala pješačke radnje, djelovanje oklopno-mehaniziranih snaga i minobacačke potpore te uporabu besposadnih sustava, izvijestilo je u utorak Ministarstvo obrane.
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Specijalistička vojna obuka provedena na vojnom poligonu ''Gašinci'' od 1. lipnja do 28. srpnja 2026. Tijekom osam je tjedana 115 mladih pripadnika, koji su prije završili temeljno vojno osposobljavanje, prolazilo završnu fazu osposobljavanja za svoje buduće vojne specijalnosti.
Kraća, ali intenzivnija obuka
''Ovogodišnja obuka prvi put je provedena prema novom programu specijalističke vojne obuke. Raniji program trajao je dvanaest tjedana, dok je novi koncipiran na osam tjedana. Kraći je, ali znatno intenzivniji. Vrhunac obuke bila je provedba složene taktičke vježbe koja objedinjuje gotovo sve elemente suvremenog bojišta'', poručili su iz MORH-a.
Nakon što na temeljnom vojnom osposobljavanju usvoje osnovna vojnička znanja i vještine, na specijalističkoj obuci budući pripadnici Oružanih snaga razvijaju sposobnosti koje će ih pratiti tijekom karijere.
''Ondje se oblikuju u strijelce, puškostrojničare, strijelce s bacačem granata, pripadnike oklopno-mehaniziranih, protuoklopnih i minobacačkih postrojbi, učeći pritom ne samo rukovanje naoružanjem i opremom nego i djelovanje kao dio uigranog tima'', ističe MORH.
Besposadni sustavi
Sudionici obuke u završnoj su vježbi bili podijeljeni na snage u obrani i snage koje provode napad, rekao je operativni časnik Bojne za specijalističku vojnu obuku Marko Vidaković.
''Napad izvode dva pješačka voda i jedan oklopno-mehanizirani vod, dok obranu čine pješački vod, desetina minobacača 60 milimetara i desetina protuoklopa'', rekao je.
Poseban je naglasak stavljen na uporabu besposadnih sustava kako bi vojnici dobili osjećaj koliko su oni važni u suvremenom ratovanju, istaknuo je bojnik Vidaković.
"Sviđa mi se obuka za puškostrojničara jer se dosta puca"
"Specijalistička vojna obuka upravo je onakva kakvu sam očekivao. Sve je naprednije, uzbudljivije i zahtjevnije. Volim ovakav način rada, volim biti aktivan, a maskiranje, taktika i naoružanje posebno su mi zanimljivi“, rekao je jedan od sudionika završne vježbe, vojnik Ivo Aščić koji po završetku specijalističke obuke odlazi u 1. mehaniziranu bojnu Tigrovi.
Nakon temeljnog vojnog osposobljavanja, u Hrvatskoj je vojsci ostao i vojnik Marin Franko Buzdovačić. ''Obuka je vrlo zanimljiva i dobro organizirana. Posebno mi se sviđa obuka za puškostrojničara jer se dosta puca i upravo mi je taj dio najzanimljiviji'', naglasio je Buzdovačić koji će se pridružiti bojni Pauci u Kninu.
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