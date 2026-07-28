POVIJESNE SUŠE
Alarm na Rajni: Ključni europski plovni put pred izazovom, industrija u strahu, cijene divljaju
Vodostaj Rajne ponovno je pao zbog vrućeg i suhog vremena, objavila je u utorak njemačka agencija za unutarnju plovidbu, što obično znači gušći promet plovila i veće troškove prijevoza sirovina i goriva za tvornice.
Oglas
Rajna je najvažniji europski komercijalni unutarnji plovni put i važna brodska ruta za prijevoz roba poput žitarica, minerala, ruda, ugljena i naftnih derivata, podsjeća Reuters.
Samo njemačka industrija transportira Rajnom otprilike 200 milijuna tona robe godišnje, uključujući gorivo i sirovine, primjećuje Reuters.
Brojne elektrane i industrijski pogoni u srcu Njemačke dopremaju ugljen i sirovine za proizvodnju kemikalija upravo Rajnom, koja ih spaja s uvoznim terminalima na Sjevernom moru.
Brodovi plove s 10 posto i manje kapaciteta
Toplinski val spustio je vodostaj pa teretni brodovi često mogu ploviti s tek oko 10 posto ili manje kapaciteta, što za vlasnike tereta znači veće troškove, uz raspodjelu pošiljki na više plovila.
Kad vodostaj rijeka drastično padne, teret se mora prebaciti na željeznicu i u kamione, a te su mreže često već preopterećene i skuplje. Posljedica nije nužno nestašica, već oštar skok cijena dostave koji izravno podiže cijene energije i industrijske cijene.
"Vlasnici brodova (sada - op. ur.) uvode dodatne naknade za niski vodostaj kako bi im se isplatilo ploviti s tako malim količinama tereta”, rekao je jedan trgovac sirovinama za Reuters.
"Industrija preusmjerava teret na željeznicu i na ceste, no i to je skupo zbog povećane potražnje”, dodao je.
Oštar skok troškova
Trošak prijevoza teretnim baržama-cisternama od Rotterdama do Karlsruhea porastao je u utorak na oko 130 do 140 eura po toni, u usporedbi s oko 120 do 125 eura još početkom tjedna i svega 45 eura krajem lipnja, naveli su trgovci.
Na kritičnoj točki kod Kauba, blizu Karlsruhea, vodostaj je naglo pao, a s obzirom na prognozu suhog vremena u idućim danima, predviđa se da će se spustiti još niže. Do kraja tjedna najavljena je kiša koja bi mogla pomoći.
Agencija za unutarnju plovidbu WSV predviđa da će dubina vode za plovidbu kod Kauba pasti s oko 30 centimetara u utorak na oko 27 centimetara u petak.
Plovilima je općenito kod Kauba za plovidbu potrebna dubina od 1,5 metara kako bi plovila s punim teretom.
Uska grla opskrbe
Trgovci su naglasili da se plovidba Rajnom nastavlja.
"Ne postoji niti jedna točka gdje plovidba Rajnom staje zbog niskog vodostaja“, rekao je jedan trgovac. „Ali dođe do točke kada se mali tereti više ne isplate ili vlasnici plovila strahuju od barži", istaknuo je.
Suša i toplinski val doveli do neuobičajeno niskog vodostaja Rajne i u ljeto 2022. godine, podsjeća Reuters, i njemačke tvrtke suočile su se s uskim grlima u opskrbi i problemima s proizvodnjom.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas